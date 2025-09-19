A juicio un joven por apuñalar a su vecina en el cuello tras quejarse del ruido en Vecindario

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo jueves, 25 de septiembre, a un joven acusado de apuñar a su vecina en el cuello minutos después de haber discutido con ella por los ruidos que hacía de madrugada en una vivienda de Vecindario. Presuntamente, golpeó a continuación a su marido porque intentó mediar para frenar el ataque. La Fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

El acusado, de 22 años de edad al momento de los hechos e identificado con las iniciales R. V. A., residía en una vivienda contigua con la víctima, de 58 años, en la calle Ifara del barrio de Los Llanos. El 28 de febrero de 2023, sobre las 13:00 horas, mantuvieron una discusión motivada por los ruidos que provenían de la vivienda del joven a altas horas de la madrugada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en el seno de ese altercado, el encausado se dirigió con rapidez a su casa, agarró dos cuchillos y regresó al exterior. Supuestamente y sin mediar palabra, asestó una puñalada en el cuello a la mujer con el propósito de acabar con su vida, sin conseguirlo.

Intentó impedir el ataque

Intentó impedir el ataque el marido de la víctima, que cuando vio lo que ocurría salió del interior de su domicilio para tratar de mediar. Sin embargo, conforme al relato de la Fiscalía, el acusado trató de menoscabar su integridad física e inició un forcejeo con él. Durante el mismo, le habría empujado provocando que el muro que separa ambas viviendas cediera y cayera encima de la pierna de su vecino.

La mujer fue evacuada de urgencias al Hospital Insular, donde ingresó en estado grave tras haber perdido abundante sangre. La herida afectó a la piel del cuello y al tejido celular subcutáneo y presentaba además otra lesión en el labio inferior. Según los informes periciales, dadas las dimensiones del arma blanca y la zona corporal afectada, el ataque podría haber provocado su muerte de haber penetrado más en la piel.

Lesiones provocadas

Su marido sufrió contusiones en el brazo izquierdo, la pierna y el tobillo derecho, así como una fractura de maléolo peroneo derecho, por los que precisó cirugía. El acusado, por otra parte, ha estado privado de libertad por esta causa desde el tres de marzo de 2023.

La Fiscalía reclama además una indemnización de 2.483 euros para la vecina agredida y de 17.363 euros para su marido debido a las lesiones y secuelas producidas por el ataque. Incluye, aparte de las penas de prisión, otras condenas accesorias de órdenes de alejamiento para que no pueda volver a acercarse a los denunciantes ni a su domicilio.