Luzardo denuncia el colapso de los puntos limpios insulares

El PP en el Cabildo denunció ayer el colapso de la red de Puntos Limpios que gestiona la Consejería Insular de Medio Ambiente por la acumulación de residuos domésticos de todo tipo que depositan los ciudadanos en este espacio para su posterior reciclaje, valorización y reutilización, informó el gabinete insular del PP. En una visita al punto limpio de Las Rubiesas, en Telde, el PP pudo comprobar la colmatación de las instalaciones, así como la falta de personal y la carencia de maquinaria.

A preguntas del PP en la Comisión de Pleno celebrada ayer, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, admitió los problemas de gestión existentes tanto en Las Rubiesas como en los otros siete puntos limpios localizados en distintos municipios de la Isla, y los achacó a los incumplimientos de Urbaser, empresa concesionaria del servicio. El consejero de Medio Ambiente, que no supo concretar el importe ni la duración del contrato suscrito entre el Cabildo y Urbaser, explicó que ya ha mantenido varias reuniones con la empresa y que no descarta sanciones e, incluso, rescindir el contrato.

Para el PP, la «deplorable» imagen en los puntos limpios del Cabildo «desmonta una vez más el discurso de ‘Ecoísla’ que pregona Morales, así como la apuesta del gobierno insular por la protección del medio ambiente y la promoción de la economía circular», según Pepa Luzardo.