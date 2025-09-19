Este otoño, la mejor información al mejor precio con LA PROVINCIA

Disfruta del mejor periodismo local estés donde estés, ahora por solo 7 céntimos al día

Con la llegada del otoño, LA PROVINCIA lanza una promoción exclusiva para que estar informado te cueste menos que nunca. Durante tiempo limitado, podrás acceder a la mejor información local, regional y nacional con precios irresistibles pensados para ti.

Si te suscribes ahora, disfrutarás de todos los contenidos digitales del periódico y, además, de la edición impresa digital durante 3 meses por solo 30 euros en total (antes 44 €).

Y si lo que prefieres es centrarte únicamente en los contenidos de la web, tienes la opción de acceder a toda la información digital de LA PROVINCIA por solo 6 euros durante 3 meses (antes 12,99 €).

📰 Edición Impresa Digital Trimestral: 30 €

Disfruta cada día a la versión digital idéntica al periódico en papel, pero con funciones avanzadas que mejoran tu experiencia de lectura: aumento de letra, lectura en voz alta y traducción de contenidos. Con esta suscripción tendrás acceso completo por solo 30 € durante tres meses, lo que equivale a apenas 33 céntimos al día, y podrás conectarte desde cualquier dispositivo y hasta en tres equipos al mismo tiempo.

Incluye:

Acceso al periódico en versión digital idéntica a la edición en papel, todos los días

Funciones extra para mejorar tu experiencia de lectura de nuestros contenidos

Acceso completo a todos los contenidos de la web de LA PROVINCIA

Lectura desde cualquier dispositivo (PC, móvil o tablet) y en hasta 3 equipos al mismo tiempo

Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:

📱 Suscripción Web Trimestral: 6 €

Entra en la web de LA PROVINCIA y disfruta de acceso ilimitado a todas las noticias Premium, junto a numerosas ventajas exclusivas. Tendrás una navegación sin publicidad invasiva y la posibilidad de conectarte de forma simultánea en hasta tres dispositivos a la vez, estés donde estés.

Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA

Ser suscriptor significa tener acceso ilimitado a todo el contenido Premium digital, acceso al Club+ y todas las ventajas listadas a seguir:

Incluye:

Acceso ilimitado a todas las noticias Premium de la web

Reportajes especiales, fotografías , vídeos , infografías y artículos de opinión

, , infografías y Agenda cultural, pasatiempos, y el suplemento cultural Abril

Sorteos, concursos y promociones exclusivas (entradas para conciertos, espectáculos, cine, eventos deportivos, etc.)

Newsletters personalizadas con tus periodistas favoritos

Navegación sin publicidad invasiva

Acceso en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

¡No lo dejes para mañana! La oferta termina pronto.

La oferta estará disponible desde el 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre. ¡Aprovecha esta oportunidad única y no la dejes escapar! Ambas suscripciones incluyen promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.

👉 Haz clic en el botón: SUSCRÍBETE y empieza a disfrutar del mejor periodismo local al mejor precio.