Este otoño, la mejor información al mejor precio con LA PROVINCIA
La promoción estará disponible hasta el 30 de septiembre, ¡no la dejes escapar!
Disfruta del mejor periodismo local estés donde estés, ahora por solo 7 céntimos al día
Con la llegada del otoño, LA PROVINCIA lanza una promoción exclusiva para que estar informado te cueste menos que nunca. Durante tiempo limitado, podrás acceder a la mejor información local, regional y nacional con precios irresistibles pensados para ti.
Si te suscribes ahora, disfrutarás de todos los contenidos digitales del periódico y, además, de la edición impresa digital durante 3 meses por solo 30 euros en total (antes 44 €).
Y si lo que prefieres es centrarte únicamente en los contenidos de la web, tienes la opción de acceder a toda la información digital de LA PROVINCIA por solo 6 euros durante 3 meses (antes 12,99 €).
📰 Edición Impresa Digital Trimestral: 30 €
Disfruta cada día a la versión digital idéntica al periódico en papel, pero con funciones avanzadas que mejoran tu experiencia de lectura: aumento de letra, lectura en voz alta y traducción de contenidos. Con esta suscripción tendrás acceso completo por solo 30 € durante tres meses, lo que equivale a apenas 33 céntimos al día, y podrás conectarte desde cualquier dispositivo y hasta en tres equipos al mismo tiempo.
Incluye:
- Acceso al periódico en versión digital idéntica a la edición en papel, todos los días
- Funciones extra para mejorar tu experiencia de lectura de nuestros contenidos
- Acceso completo a todos los contenidos de la web de LA PROVINCIA
- Lectura desde cualquier dispositivo (PC, móvil o tablet) y en hasta 3 equipos al mismo tiempo
Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:
📱 Suscripción Web Trimestral: 6 €
Entra en la web de LA PROVINCIA y disfruta de acceso ilimitado a todas las noticias Premium, junto a numerosas ventajas exclusivas. Tendrás una navegación sin publicidad invasiva y la posibilidad de conectarte de forma simultánea en hasta tres dispositivos a la vez, estés donde estés.
Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA
Ser suscriptor significa tener acceso ilimitado a todo el contenido Premium digital, acceso al Club+ y todas las ventajas listadas a seguir:
Incluye:
- Acceso ilimitado a todas las noticias Premium de la web
- Reportajes especiales, fotografías, vídeos, infografías y artículos de opinión
- Agenda cultural, pasatiempos, y el suplemento cultural Abril
- Sorteos, concursos y promociones exclusivas (entradas para conciertos, espectáculos, cine, eventos deportivos, etc.)
- Newsletters personalizadas con tus periodistas favoritos
- Navegación sin publicidad invasiva
- Acceso en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo
Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥
Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.
¡No lo dejes para mañana! La oferta termina pronto.
La oferta estará disponible desde el 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre. ¡Aprovecha esta oportunidad única y no la dejes escapar! Ambas suscripciones incluyen promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.
👉 Haz clic en el botón: SUSCRÍBETE y empieza a disfrutar del mejor periodismo local al mejor precio.
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- El calor y el polvo en suspensión se mantienen hasta el fin de semana
- Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias
- La huelga del transporte interurbano en Gran Canaria colapsa la estación de San Telmo
- Cuando una mujer lo pierde todo y aún así vuelve a empezar: la historia detrás del éxito de la empresaria canaria Jennifer Montenegro
- Guaguas repletas y largas esperas en el segundo día de huelga en el transporte interurbano
- Entre espuma y batucadas: estos son los días que no querrás perderte porque en Gran Canaria el fin de semana es una fiesta sin descanso
- Drones y quads vigilan las dunas de Maspalomas ante un aumento de infracciones