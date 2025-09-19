Nueva Canarias de San Bartolomé de Tirajana celebra la readjudicación del Hotel de Monte Pobre de Tunte

Nueva Canarias (NC) de San Bartolomé de Tirajana celebra la readjudicación del Hotel de Monte Pobre de Tunte (San Bartolomé de Tirajana) a la empresa Lopesan.

La formación considera que la reapertura de este hotel puede ser un gran incentivo para la vida y la actividad económica de las medianías de la Caldera de Tirajana y genera expectativas de trabajo.

Etapa anterior del hotel

NC recuerda que no solo el casco de San Bartolomé de Tirajana, sino también Santa Lucía y Fataga se beneficiaron en la etapa anterior en que estuvo funcionando bajo la dirección de la empresa de los Hermanos Santana Cazorla. Las personas alojadas buscaron frecuentemente lugares alternativos donde comer, tapear y pasear, además de que propiciaron que personas de la zona pudieran ofrecer otro tipo de actividades y servicios alternativos y complementarios a los visitantes.

Por ello, Nueva Canarias busca que la actual Corporación Local, mediante el diálogo y la negociación con la nueva empresa, mantenga y amplíe los objetivos que motivaron la iniciativa municipal al promover la puesta en funcionamiento de estas instalaciones a finales de los años noventa del siglo pasado.

"Generar puestos de trabajo a nivel local a partir de la formación previa de los residentes de la zona, servir de impulso a la modernización y cualificación de la oferta de restauración local y poner en valor los recursos arqueológicos, paisajísticos y de otro tipo que abundan en el interior de la Caldera deben seguir siendo algunos de las tareas a impulsar en esta etapa que ahora se abre", afirma la formación.

NC confía en la buena gestión de los nuevos adjudicatarios y la actitud vigilante que debe mantener la Corporación para que sea una realidad la necesaria recuperación poblacional y económica de las medianías del municipio. "Nosotros estaremos igualmente atentos para que esta importantísima iniciativa local no quede en un desengaño para nuestra gente", apunta NC.