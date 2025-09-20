560 contenedores y nuevos camiones para el reciclaje

San Bartolomé de Tirajana presentó ayer en el Parque de San Fernando una flota completamente renovada y los nuevos contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y papel/cartón. Con esta puesta en marcha, el municipio estrena un sistema moderno, eficaz y pensado para facilitar el reciclaje a toda la ciudadanía. El nuevo servicio forma parte del contrato adjudicado a la empresa Ayagaures Medioambiente S.L.U., con un importe de 4.873.250,26 euros hasta 2028, aprobado recientemente en sesión plenaria extraordinaria.

El acto estuvo presidido por el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, quienes coincidieron en señalar que esta transformación supone un salto cualitativo que deja atrás años de un modelo obsoleto y sitúa al municipio a la altura de los retos de 2025.

Marichal recordó que el servicio funcionaba con un contrato vencido desde 2019 y con parámetros de 2010, cuando apenas se recogían 7,1 kilos de material reciclable por habitante al año. Según los datos, en la actualidad se reciclan 27,9 kilos por persona, lo que desbordaba un sistema sin flota propia y a lo que hay que sumar que en los últimos meses se ha contabilizado la quema de más de 25 contenedores. El primer teniente de alcalde añadió que la renovación permitirá menos saturación, mayor accesibilidad al reciclaje y un servicio más rápido y limpio. «Invitamos a la ciudadanía a colaborar depositando correctamente sus residuos. La mejora del servicio solo será efectiva si todos participamos», concluyó.

Por su parte, Ruymán Cardoso explicó las principales mejoras del contrato. La Concejalía de Limpieza renovará el parque de contenedores con 560 unidades nuevas, 280 amarillos y 280 azules, frente a los 380 existentes, lo que supone un incremento del 47,37% en la capacidad de recogida. La instalación comenzará la próxima semana en San Fernando y El Tablero y continuará de manera progresiva hasta final de año. Durante un tiempo convivirán los contenedores antiguos y los nuevos, hasta su completa instalación.

El edil destacó también la incorporación de una flota moderna y propia, formada por camiones de recogida lateral, vehículos de apoyo, furgones de limpieza e hidrolimpiadoras, respaldada por un taller y un almacén de repuestos que garantizarán la continuidad del servicio.

El nuevo modelo supone un aumento del 150% en capacidad logística y permitirá prestar un servicio más ágil y eficiente. Además, los contenedores contarán con sensores para medir su nivel de llenado en tiempo real, optimizando así las rutas de recogida y la planificación de recursos.

«Con más contenedores, más rutas, más medios humanos y materiales, damos respuesta a las necesidades reales de hoy, no a las de hace 15 años. Este contrato representa un antes y un después en la recogida selectiva del municipio», afirmó Ruymán Cardoso.

Paralelamente a la puesta en marcha del nuevo servicio, la Concejalía de Limpieza ha lanzado la campaña de comunicación y concienciación ‘Lo que quieres, lo cuidas’, que ya luce en camiones y contenedores. Su objetivo es doble: reconocer el trabajo de los servicios de limpieza y fomentar buenas prácticas de reciclaje y cuidado del entorno.