Braulio: El niño de Guía que soñaba con cantar al mundo

Braulio Antonio García Bautista llegó al mundo en casa de su abuela Francisca. Era domingo y Pepita Bautista no tenía que ir al Ayuntamiento, pero le tocó un trabajo más duro, parir a un niño que ya venía con algunos kilos. Pepita era primeriza y rondaba los 41 años, pero era una mujer de armas tomar y todo salió bien, porque apenas unos meses después la criaturita ya despertaba frases de admiración como «qué niño rubio tan bonito». Quizá el primer cante de la criatura que con los años sería una de las voces canarias más universales lo escuchó el monaguillo, porque ese día había una procesión y la ventana de la abuela Francisca daba justo a la sacristía de la iglesia de Santa María de Guía.

Aquel 22 de julio de 1945 fue un domingo tranquilo en el norte de Gran Canaria, aunque el mundo estaba en guerra. La infancia y adolescencia de Braulio transcurrió en Guía en los años grises de la dictadura. Los recuerdos que tiene de aquellos años el hijo de Antoñito el del molino y la trabajadora municipal Pepita Bautista son felices, los juegos en la calle con los amigos, Tomasín cantándole con el timple unas semanas que estuvo enfermo en cama o lavarse los pies en la puerta del colegio para ponerse los zapatos y entrar en clase.

Con apenas ocho años empezó a tocar el timple en la rondalla Princesa Guayarmina que dirigía Chanito el practicante. Del folklore pasó a la música italiana, con el grupo Mejías. De su padre aprendió el espíritu emprendedor y de su madre la defensa de la identidad canaria sin complejos. En clase le tocó a algún profesor llegado de la Península Ibérica que hablaba con tono de superioridad. Doña Pepita le dijo a su hijo un día «si ves que menosprecia lo canario pregúntale dónde está la carta». El niño se atrevió con la pregunta y el profe con acento continental interrogó al chiquillo: ¿de qué carta habla usssted? Braulio no se cortó en su respuesta: «La carta donde lo mandamos a buscar, donde le pedimos que usted viniera a Canarias». El profesor no dudó en echarlo de clase. No imaginaban ni Braulio ni el profe que en esa clase se estaba fraguando la canción Mándese a mudar.

En el instituto de Guía nació una pandilla que sigue viva y con la que Braulio queda los meses que reside en Gran Canaria «aunque van quedando menos, el otro día fui a la Aldea a despedir a un compañero», nos dice. En Tenerife estudió Perito Agrícola. Se llevó la guitarra y muchas veces se perdió por La Laguna serenateando a su luna. El profesor de Biología le dio un consejo que Braulio se tomó al pie de la letra: «Braulio, deje las lechugas y dedíquese a la música». Regresó con su guitarra a Gran Canaria. Siguió cantando y enamorando.

Cuando muere su madre a principio de los setenta emigra a Inglaterra, allí cantaba en un bar canciones italianas y clásicos como Guantanamera. Después llegó el Festival de Benidorm y Eurovisión. Su participación en el festival europeo aumentó su popularidad y su compañía discográfica le firmó la grabación de 3 nuevos discos. La empresa le pedía canciones melódicas, pero Braulio les pidió grabar un disco dedicado a Canarias.

Mudanza a Miami

Así nació en 1979 Canto a Canarias, diez canciones que retrataban una Canarias alejada del paraíso que se vendía desde el poder. Temas como Mándese a mudar o Canto a Canarias tuvieron un gran éxito entre el público isleño, pero los poderes de la época movieron hilos para que el cantante grancanario no fuera contratado por las instituciones.

Braulio volvió a verse en el dilema que tuvo una década antes, y esta vez decidió cruzar el charco, viajar a aquella tierra de la que tanto le había hablado tanto su padre. Finalmente, se estableció en Miami, que ya era la capital de la música latina y la sede de su compañía de discos. Así ha pasado medio siglo establecido en Latinoamérica y pasando cada año varios meses en las islas.

Braulio. / José Carlos Guerra

Aquel niño rubio que tocaba el timple acaba de cumplir ochenta años y el próximo viernes 26 de septiembre lo celebrará con un concierto en Agüimes donde estará acompañado de Los Sabandeños, Los Gofiones, Cristina Ramos, Benito Cabrera y Germán López. «Para mí es un gran honor que estos grandes compañeros quieran celebrar estas ocho décadas conmigo, estoy muy ilusionado con el concierto de Agüimes», nos dice desde su casa de Guía, donde acaba de llegar después de dar un concierto de dos horas en el Palacio de Congresos de Fuerteventura. Su manager en las islas, la gerente de Camino Viejo Producciones Nati Santana nos cuenta que «en estos veinte años que tenemos la representación en las islas vemos que Braulio se entrega en cada concierto como el primer día, lo vimos en Fuerteventura el sábado pasado y sabemos que en Agüimes además del Auditorio se llenará la plaza porque ha llegado la hora de que Canarias le cante a Braulio».

Lo que también canta es que en Miami celebran cada año el Día de Braulio, que el cantante de Guía haya ganado los principales premios en Chile (Viña del Mar), Nueva York, República Dominicana o Alemania, y a ningún gobierno canario se le haya ocurrido distinguir con el Premio Canarias a quién se atrevió cantar a las islas cuando todavía no había autogobierno y tuvo que pagar un precio por ello. Pero el hijo de Antoñito el del molino y Pepita Bautista pasó página de aquello y lo que le interesa es poder seguir haciendo lo que más feliz le ha hecho en estos ochenta veranos que ha vivido: seguir cantando. Y el público canario volverá a premiarlo.