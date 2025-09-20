Gran Canaria registra las temperaturas más altas de todo el país: gran sofoco por el calor de madrugada y de día

El fuerte calor y la calima han activado los avisos (nivel amarillo) en las dos provincias canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas han dejado en el Archipiélago los registros más elevados de todo el país, tanto durante la madrugada, como en lo que llevamos de día (con datos de la Aemet hasta las 11.30 horas). En concreto, en la isla de Gran Canaria es donde los termómetros han alcanzado su nivel más alto en todo el territorio nacional.

En Puerto Mogán, en el oeste de la isla, se registraron 34 grados apenas pasada la medianoche del viernes al sábado (00.50 horas). En La Aldea de San Nicolás la Aemet anotó 37,1 grados a las once de la mañana de este sábado.

Por otro lado, el calor ha dejado esta mañana 35,8 grados en Pájara (Fuerteventura) a las 11.00 horas y 35.5 grados en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote (11.30 horas) y 35,4 en el Aeropuerto de Gran Canaria.

El pronóstico de la Aemet para este fin de semana contempla una bajada de temperaturas, pero todavía con valores por encima de los 30 grados.

Habrá ampliación