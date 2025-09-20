Pedro Rodríguez niega en Fiscalía las acusaciones de la denuncia anónima por la compra de locales

El exalcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas un escrito «aclaratorio» sobre la compra de los ocho locales objeto de una investigación de la Guardia Civil, tras una denuncia anónima, y en dicho documento sostiene que no existe ningún indicio de delito en la adquisición de esos inmuebles, realizada durante su mandato en 2018, por lo que solicita al Ministerio Público el archivo de las actuaciones.

Rodríguez insiste ante la Fiscalía en que se trata de acusaciones de «carácter político», tal como explicó tras conocer por este periódico que agentes la Guardia Civil habían acudido al Ayuntamiento de Guía en busca de los expedientes sobre los hechos citados en la denuncia, que además de la compra de los locales incluyen la supuesta contratación irregular de un asesor externo. Según el exalcalde, perteneciente al partido Primero Canarias tras la ruptura de Nueva Canarias (NC), se trata de una denuncia anónima supuestamente auspiciada por miembros del actual grupo gobierno de PSOE, PP y Ahora Guía, el que le apartó de la Alcaldía mediante una moción de censura hace justo un año.

El escrito, entregado en la Fiscalía el 5 de agosto, pocos días después de enterarse de las diligencias preprocesales de investigación de la Guardia Civil, señala que el propósito es «explicar con documentos y sobre la base de antecedentes administrativos» la causa de interés público que motivó la compra por parte del Ayuntamiento de unos locales para ser destinados a uso deportivo.

La adquisición se realizó tras los informes de varios funcionarios y se logró rebajar el precio

El origen, detalla Rodríguez, es un acuerdo plenario de 2016 consecuencia de la Ley de Racionalización Local de 2013, que obligó al Ayuntamiento a aprobar un plan corrector del desequilibrio financiero que presentaba la entonces Sociedad Municipal de Deportes con el objetivo de disponer de nuevos espacios para la práctica deportiva.

Para realizar la compra se contó con un informe de un licenciado en Educación Física, de 10 de enero de 2017, el que concretaba la necesidad de estos locales, así como la ubicación más idónea en el municipio para comodidad de los usuarios.

La adquisición se tramitó por procedimiento abierto con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y se incorporaron todos los informes que eran preceptivos.

Según el escrito, constan informes del arquitecto municipal para la fijación del área de influencia en que debía ubicarse el inmueble a comprar, del servicio jurídico e Intervención favorable a la aprobación del procedimiento de contratación n y del arquitecto sobre la valoración de la oferta, la valoración inmobiliaria y el ajuste a la baja del precio ofertado.

Igualmente están las actas de la mesa de contratación de apertura de los sobres 1 y 2, de valoración de las ofertas, y de propuesta de adjudicación, así como el informe del Interventor municipal de fiscalización de la adjudicación favorable y de existencia de crédito. Y por último, el acuerdo de adjudicación del contrato de compraventa por parte de la Junta de Gobierno Local al ser el órgano de contratación.

Ante esa documentación entregada a la Fiscalía, Pedro Rodríguez afirma que no ha intervenido en el expediente de adquisición, ni para justificar la necesidad de disponer de un nuevo espacio deportivo ni en la tramitación del expediente de contratación al haber intervenido cuatro empleados públicos municipales, limitándose su actuación «a presidir la Junta de Gobierno Local que adoptó la decisión a la vista del expediente instruido y los informes emitidos».

El edil afirma ante el Ministerio Fiscal que la denuncia en su contra tiene un evidente «carácter político»

Sobre las tres mesas de contratación, objeto de la reciente polémica, Rodríguez explica que las dos primeras fueron presididas por José Manuel Santana, entonces compañero de partido y ahora adversario político en el gobierno municipal, y la tercera por él mismo como alcalde para aprobar el informe del arquitecto municipal que rebajó el precio de la oferta.

Respecto al precio de compra, recalca que fue el arquitecto municipal, dentro de sus atribuciones, el que fijó los módulos de euros por metro cuadrado construido al que debía sujetarse la valoración de los inmuebles que se presenten a la licitación, estableciendo una horquilla entre 646 a 972 euros, sin intervención del entonces alcalde. En virtud de informe del arquitecto, del 8 de agosto de 2018, se rebajó el precio ofertado por el licitador hasta la cantidad de 548.995 euros, más de 40.000 euros respecto de la oferta para ajustarlo a los acabados del inmueble.

En cuanto al uso temporal y transitorio del centro deportivo como oficinas municipales, detalla que tras la pandemia Covid-19 en marzo de 2020, y una vez finalizadas las obras, la Alcaldía emitió Decreto para destinar los locales a servicios sociales porque la situación sanitaria obligaba a adoptar medidas excepcionales para evitar la difusión del virus, en cumplimiento de las órdenes y recomendaciones sanitarias. De hecho, tras un año desde el cambio de gobierno, esos locales siguen destinados a oficinas de atención al ciudadano.