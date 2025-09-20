El queso del Norte se posiciona entre 500 artesanos del mundo

La Mancomunidad asiste en la ciudad de Bra (Italia) a la XV edición de la feria bienal Cheese, el mayor evento del mundo que agrupa a más de 500 queserías de todo el mundo. La iniciativa persigue la formación del sector y la promoción gastronómica de la isla de Gran Canaria.

Cheese, es el mayor evento internacional dedicado a la leche cruda, los quesos naturales y los productos lácteos artesanales organizado por Slow Food y la ciudad de Bra (Italia) del 19 al 22 de septiembre. A ella asisten productores y expertos de todo el mundo que se reúnen para presentar sus productos, compartir ideas y soluciones comunes a los retos del sector, empezando por la crisis climática y la biodiversidad láctea.

El presidente de la Mancomunidad, y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, preside la delegación de la comarca norte que se ha desplazado este fin de semana a Italia para visitar al evento. La delegación norteña está compuesta además por el maestro quesero Isidoro Jiménez, y representantes de las asociaciones queseras Asoquegran y Proquenor.

La delegación de la Mancomunidad acudirá a diferentes talleres de formación, visitas a queserías y a la realización de catas.

La Consejería de Presidencia del Cabildo subvenciona este proyecto transversal que tiene como objetivo la promoción de los quesos de grancanaria en otros mercados, además de la formación de las queserías de la isla acudiendo a eventos internacionales, y del turismo gastronómico de la Isla.