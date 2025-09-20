Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aldea de San Nicolás premia la creatividad literaria y artística en el concurso 'El Pleito de La Aldea': estos son los galardonados

El certamen ha servido para visibilizar el talento existente en el municipio y su entorno, con una amplia participación en las modalidades de narrativa e ilustración

Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás.jpeg

Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás.jpeg / A. A. S. N.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha dado a conocer este sábado los nombres de las personas galardonadas en el I Premio 'El Pleito de La Aldea', una iniciativa orientada a fomentar la cultura, la literatura y el arte local.

El certamen ha servido para visibilizar el talento existente en el municipio y su entorno, con una amplia participación en las modalidades de narrativa e ilustración.

Obras y autores galardonados

Tras un proceso de evaluación riguroso, el jurado ha seleccionado como ganadora en la modalidad de novela la obra Perros y monedas, bajo el seudónimo Acaymo Tacoronte. En la categoría de relato corto, la distinción principal ha recaído en El fotógrafo, presentado por Marencalma.

Se han otorgado también accésits a obras destacadas:

  • Primer accésit para A poder que yo pueda, de Aurora Escolar
  • Segundo accésit para Cicatrices, de Juan Melián Méndez
  • Tercer accésit para Guacimara, una casa en el barranco y un secreto desvelado, del seudónimo Guacimara.
  • En la modalidad de ilustración, el reconocimiento ha sido para Dácil González, quien además tendrá la responsabilidad de ilustrar los libros premiados.

Premios y difusión de las obras

El certamen contempla premios económicos y ejemplares impresos para cada una de las categorías: 800 euros y 10 ejemplares para la novela corta, 400 euros y 10 ejemplares para el cuento, y 800 euros con cinco ejemplares para la ilustración. Además, la ilustradora premiada será la encargada de aportar las ilustraciones de los dos próximos volúmenes: uno dedicado a la novela y otro al cuento y sus accésits.

Estos libros serán publicados y distribuidos en bibliotecas públicas de Gran Canaria, así como en los centros escolares de La Aldea y, en una segunda fase, estarán a la venta en librerías del municipio, facilitando el acceso de vecinos y vecinas a estas obras.

Impulso a la cultura local

En la presentación del fallo del jurado, el alcalde resaltó el valor del certamen como herramienta para fortalecer la identidad cultural y promover la participación ciudadana en iniciativas artísticas.

Por su parte, Víctor Hernández, concejal de Cultura, hizo hincapié en la importancia de acercar la literatura y la ilustración a toda la población y estimular la creatividad desde las edades más tempranas.

Próxima presentación y entrega de premios

La ceremonia pública de presentación de los libros y entrega de galardones se celebrará en La Aldea de San Nicolás y posteriormente en Las Palmas de Gran Canaria. La fecha y detalles de estos actos serán comunicados en breve a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de La Aldea y sus redes sociales.

La Aldea de San Nicolás premia la creatividad literaria y artística en el concurso 'El Pleito de La Aldea': estos son los galardonados

Gran Canaria registra las temperaturas más altas de todo el país: gran sofoco por el calor de madrugada y de día

Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas

Braulio: El niño de Guía que soñaba con cantar al mundo

El queso del Norte se posiciona entre 500 artesanos del mundo

560 contenedores y nuevos camiones para el reciclaje

El calor se agudiza y deja máximas de 41 grados en las costas del sur de Gran Canaria

El paro de las guaguas cancela más de 600 viajes el fin de semana en la Isla

