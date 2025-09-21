El calor da paso a los chubascos tras las temperaturas más altas de España

Las temperaturas registradas el sábado en el Archipiélago experimentaron un ligero descenso respecto a jornadas anteriores. Aun así, el suroeste de Gran Canaria volvió a marcar las máximas de toda España por segundo día consecutivo, con valores que rozaron los 38,6 grados en zonas del litoral. En comparación con el pasado viernes, los termómetros descendieron en torno a tres grados, lo que alivió en parte la sensación de calor, aunque el episodio cálido sigue dejando registros elevados en buena parte del territorio insular.

Todo apunta a que se trata del último pico de calor del verano, ya que a partir de mañana se espera una bajada más marcada de las temperaturas. La llegada de un ambiente más fresco coincidirá con el inicio del otoño, que arranca oficialmente el próximo 22 de septiembre y pone fin a un verano especialmente intenso en las Islas, con varios episodios de altas temperaturas, calima y noches tropicales que han dificultado el descanso.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), La Aldea de San Nicolás se convirtió el sábado en el punto más cálido de Gran Canaria y del país al alcanzar los 38,6 grados en horas del mediodía. La costa sur de la Isla también volvió a sufrir con fuerza el episodio de calor, especialmente en Maspalomas, donde los termómetros marcaron 37,3 grados, convirtiendo la zona en una auténtica sartén bajo un sol que apenas dio tregua durante toda la jornada. En Agüimes se suspendió el sábado, a consecuencia del sofoco, la tradicional fiesta de la Subida del Millo, ya que el mercurio ascendió hasta los 37 grados.

El bochorno, a su vez, se dejó sentir con intensidad en el resto del Archipiélago. En Fuerteventura, la localidad de Gran Tarajal registró 38 grados, mientras que en Lanzarote, el observatorio del aeropuerto llegó a los 37,7 grados, cifras que reflejan la extensión de este episodio cálido en prácticamente todas las islas orientales.

Los avisos amarillos por calima y altas temperaturas de la Aemet desaparecen para este domingo, pero, sin embargo, el Gobierno de Canarias aún mantendrá activas las alertas por riesgos de incendios forestales, por temperaturas máximas y la prealerta por polvo en suspensión.

Este domingo, los termómetros descenderán hasta cinco grados. Las temperaturas máximas no superarán los 30 grados en Gran Canaria y tampoco lo harán en el resto de las islas del Archipiélago. Mogán y las zonas de medianías volverán a ser las más afectadas por el bochorno, con máximas que rondarán los 29 grados en horas de mediodía, mientras la calima seguirá estando presente durante la primera mitad del día, afectando especialmente a la visibilidad y a la calidad del aire.

Mañana, las temperaturas descenderán aún más en Gran Canaria. Las máximas no superarán los 28 grados y las mínimas rondarán los 15 grados en zonas del interior, lo que supondrá un alivio tras una semana marcada por el calor. Además, predominarán cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día.