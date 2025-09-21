Santa María está en fiesta: tambores y bucios en honor a la virgen de Las Marías

Cientos de tambores y bucios marcaron este domingo el latido de Santa María de Guía, el municipio del norte de Gran Canaria que cada año cumple el Voto de Vergara y agradece a la Virgen el milagro de acabar con la plaga de langostas que azotó a los campesinos de esta localidad hace ya 214 años, en 1811, en plena epidemia de la fiebre amarilla.

El sonido envolvente de las caracolas y el constante golpeteo de los tambores decorados con elementos florales, frutas e, incluso, representaciones de los insectos que arrasaron con las cosechas hace dos siglos, fueron más poderosos que el calor y cientos de personas, algunas de ellas llegadas de islas como Tenerife o La Palma, recorrieron el casco antiguo de Santa María con devoción durante la procesión y con ganas de fiesta durante la romería.

Tradición

Las calles, flanqueadas a ambos lados por enormes ramas de eucalipto y con los balcones engalanados para lo que algunos denominaban «la fiesta más importante» de este municipio, rebosaban tradición. Eso es lo que Paqui Romero quiere transmitir a su nieta de seis años, que vestida de lila como su abuela, cargaba con un bucio que ocupaba casi un tercio de su tamaño y se esforzaba en hacerlo sonar.

Fiesta de Las Marías de Guía / Andrés Cruz

La pequeña, explicaba que justo este domingo, durante la procesión, había aprendido a usarlo como un instrumento y que lo que más le gustaba de esta fiesta era «María», la Virgen a la que acompañaba.

Sacrificio

Su abuela acude cada año a esta cita «en familia». Su marido, a pocos metros, supervisaba a la pequeña y su cuñada procesionaba detrás de la talla ataviada con la mantilla. Su esperanza es que su nieta «quede acostumbrada y siga ofreciéndole a la Virgen un pequeño sacrificio cada año por lo bien que se portó en nuestros antepasados».

Una de las participantes en la romería, con seis años, hace sonar el bucio. / Andrés Cruz

Quien también lleva casi en su ADN el Voto de Vergara es Carlos Guillén, que tiene 33 años y asegura que no acude a esta fiesta, porque le guste o no, sino porque «es una tradición» que le han traspasado sus padres y abuelos, y para él es «casi obligatorio».

«Si falto un año, es como que me falta algo», apostilla mientras espera a que la imagen de la Virgen regresara al templo después de la procesión para unirse a la romería.

Un año más con su padre

Entre las personas que recorrieron el casco histórico de Santa María de Guía este domingo junto a la imagen de la Virgen María estaban Anabel Castillo y Claudia Sosa, dos jóvenes de 28 y 22 años que brindaban como ofrenda el sonido de sus tambores, al igual que hacían cientos de feligreses. Sin embargo, ellas destacaban por sus pies descalzos.

Anabel y Claudia recorren descalzas el casco antiguo de Santa María de Guía. / Andrés Cruz

Este es el décimo año que Anabel Castillo procesiona de esta manera, cumpliendo una promesa que le hizo a la Virgen cuando su padre se operó, hace diez años, de un cáncer de páncreas. En ese momento le prometió a la imagen que «si salía bien de la operación iría todos los años descalza a la procesión». Su padre regresó a casa después de la intervención quirúrgica y ella, fiel a su palabra, igual que los del Voto de Vergara, recorre el empedrado sin calzado desde entonces.

Desgraciadamente, en esa operación, apostilla la joven, los médicos no pudieron eliminar todo el cáncer y un año después, su progenitor falleció.

Por un tumor

La promesa de Claudia Sosa también fue por salud, en este caso la de su madre, a la que el año pasado le encontraron un tumor. Cuando lo supo, no dudó en pedir la intervención de la Virgen: «le dije que si todo salía bien, iba descalza de por vida por ella». Esta fue su segunda procesión cumpliendo la promesa.

Ambas llevaban los tambores decorados, como es habitual en esta fiesta. La primera, con flores de mundo y una combinación de hojas verde. La segunda, con una selección de flores y hojas que combinaran con la ropa que llevaba puesta, en la que predominaba el verde. Confiesa que cada año elige los adornos dependiendo del conjunto que lleva.

De la devoción a la diversión

Inmediatamente después de que los doce porteadores dejaran el trono con la talla de la Virgen -con una langosta en la mano- en la puerta del templo, la devoción dio paso a la diversión y la alegría propia de las romerías.

Una decena de carretas y agrupaciones musicales y de baile, y cientos de romeros recorrieron el casco en el sentido inverso al de la procesión para desfilar delante de la Virgen.

Varias mujeres con sus bucios, caminan delante de la virgen. / Andrés Cruz

Allí estaba Paco Tray, un vecino del municipio tinerfeño de La Laguna que cada año se traslada hasta Gran Canaria para participar en esta fiesta, porque «esta romería es distinta del resto». Con él viajan otras tres personas y en Santa María de Guía se unen a un grupo de amigos de San Roque. Realizó el recorrido de la romería pegado a su guitarra y amenizando a su pandilla.

Cuando terminara, el plan era ir a San Roque, a la casa de uno de ellos, para «hacer una comidita» y continuar con la fiesta hasta que el cuerpo aguantara.

Como una familia

Sandra López estaba asombrada. Ella es de Las Palmas de Gran Canaria y aseguraba que nunca había visto que se compartiera tanta comida a todo el mundo. «A veces dan, pero no así, a diestro y siniestro; es como si todos fueran una familia».

Una de las parrandas en la romería de Santa María de Guía / Andrés Cruz

Y es que prácticamente todas las carretas llevaban comida para repartir. En una de ellas, una joven se encargaba de llenar los vasos de quienes hacían cola con el mojito que portaban en un barreño. A su alrededor, revoloteaban personas con platos con huevos duros, papas arrugadas o queques invitando a todos.

Otra joven, Cintia Almeida, llevaba un bote enorme de chochos y una cesta cargada de pequeños bocadillos de chorizo, y cerca de ella, había quien ofrecía piñas asadas y refrescos.

Uno a uno, los grupos fueron desfilando ante la Virgen demostrando que las ganas de fiesta y la devoción a la Virgen que obró el milagro y les salvó de una dura plaga podía más que el calor de justicia que reinó durante toda la jornada festiva.