La justicia admite una discriminación salarial a los empleados de los PFAE de Santa Lucía de Tirajana

La justicia ha reconocido que cuatro empleados de los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de Santa Lucía de Tirajana sufrieron discriminación salarial porque cobraron menos por realizar las mismas funciones que otros trabajadores públicos indefinidos. El Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar más de 6.000 euros a los demandantes por los trabajos que realizaron, al entender que eran propios de un oficial electricista.

El Consistorio suscribió los contratos de formación en alternancia por una jornada completa de 35 horas semanales, distribuidas en 22 horas de jornada y otras 12 de formación. Es decir, trabajaban tres de los cinco días a la semana y dedicaban los otros dos para recibir formación básica que les permitiera conseguir una titulación de graduado en la ESO. Se trataba del PFAE de gestión de sistemas demóticos e inmóticos, en el que participaron los reclamantes entre abril de 2024 y marzo de este año.

La sentencia, fechada el 31 de julio y notificada a principios de septiembre, señala que estos planes "se reiteran a lo largo de los años con reiteración de las funciones, que no constan como innecesarias en la actuación de la administración demandada ni distintas de trabajadores indefinidos".

Los demandantes percibirán más de 6.000 euros por los trabajos efectivos que realizaron

El magistrado Bertrand Calatayud Chollet reconoce así que "no se justifica la diferencia de sueldo con trabajadores que realizan las mismas funciones". A su vez, asegura que de la normativa reguladora no se desprende ningún motivo por el que los demandantes no tengan derecho a cobrar el complemento de productividad que sí reciben otros empleados municipales del Consistorio.

En base a estos argumentos, el juez estima la reclamación de las cantidades exigidas por estos cuatro trabajadores y reconoce su derecho a cobrar las cuantías que perciben otros empleados públicos que realizan las mismas funciones de oficial electricista C2.

Fallo susceptible de recurso

Determina de esta forma que el pago de un salario inferior al percibido por trabajadores que realizan la misma actividad "supone una efectiva discriminación no justificada", por lo que cede a la pretensión indemnizatoria de 6.252 euros para cada uno de los afectados.

El fallo, que todavía no ha adquirido firmeza, es susceptible de recurso de suplicación en el plazo de cinco días tras la notificación.