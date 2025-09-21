Makis dragón y brownie final: así se vive Japón desde una mesa en Meloneras

Hay lugares que no necesitan destacar para enamorar con su comida. Kobe96 es uno de ellos. Con la brisa del Paseo de Meloneras acariciando las mesas y el sonido del mar de fondo, este restaurante japonés se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del sur de Gran Canaria.

Carol y Adri, creadores de contenido gastronómico, no han dudado en compartir su experiencia: “Es un sitio perfecto para disfrutar de lo mejor de Japón en uno de los paseos más bonitos de la isla”.

Un viaje a Japón con cada bocado

El recibimiento no puede ser mejor: gyozas de cerdo ibérico con jugo de trufa, jugosas y con ese punto umami que marca la diferencia. Luego llega el turno de los nigiris de salmón y atún flambeado, que combinan delicadeza con carácter. “Aquí la calidad se nota”, destacan, y no es una exageración.

El nigiri de Wagyu Kobe 5A es uno de los platos estrella. Una pieza exclusiva, considerada una de las mejores carnes del mundo. “Se deshace en la boca, una auténtica locura”, aseguran. Y es que no todos los días se puede probar una carne de este nivel con vistas al Atlántico.

Sushi con espectáculo y alma canalla

Entre los makis, el Dragón se lleva todas las miradas. Relleno de langostino y cubierto con detalles que lo convierten en una pequeña obra de arte, tanto en presentación como en sabor. También destacan opciones como el dancing roll de anguila, el nigiri de huevo de codorniz con trufa o el nigiri de vieira con soja dulce, ideales para quienes buscan sorprender al paladar.

El arroz yakimeshi, bien cargado de solomillo, es el cierre perfecto para quienes prefieren platos calientes y contundentes. Porque si algo define a Kobe96 es su equilibrio entre tradición y placer gastronómico.

Postres que dejan huella

La experiencia termina con dulces memorables: tarta de queso cremosa y brownie de chocolate. Dos clásicos que aquí saben a despedida lenta, de esas que invitan a quedarse un poco más.

Abierto todos los días de 12:00 a 00:00 horas, Kobe96 está ubicado en el Paseo de Meloneras, 34-35, Maspalomas. Las reservas se pueden hacer llamando al 928 77 98 56, aunque lo más probable es que termines queriendo volver incluso antes de haberte ido.

Más allá de su carta exquisita, Kobe96 es una experiencia sensorial. Cada plato, cada detalle, está pensado para que el comensal se sienta en Tokio sin salir de Gran Canaria. Y si lo dudas, solo tienes que darte un paseo al atardecer y dejar que los sabores hagan el resto.