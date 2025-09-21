El paro de guaguas y el descanso dominical cancela hoy 300 viajes

La huelga general indefinida del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas mantiene el domingo su efecto en Gran Canaria y los cortes se han intensificado debido al descanso dominical, que reduce de manera natural la frecuencia de los servicios. Durante todo el fin de semana se han suspendido más de 600 trayectos, y durante la jornada del domingo las restricciones se concentran en las franjas horarias de paro: de 06:00 a 10:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde. En esos periodos, los conductores que no estén asignados a las líneas con servicios mínimos —que se han fijado en un 75 %— pueden ausentarse de sus puestos de trabajo, lo que provoca que algunas guaguas no realicen sus recorridos habituales en un día normal.

La situación se complica porque este domingo, además de los paros parciales, se aplican los recortes habituales de los horarios de fin de semana, lo que reduce aún más la disponibilidad de servicios. Esto implica que muchos pasajeros habituales, incluidos trabajadores, estudiantes y usuarios de zonas rurales, deberán buscar alternativas para poder desplazarse. Mañana vuelve el caos a las estaciones con el comienzo de la semana lectiva y los paros volverán a ser parciales entre las 06:00 y las 10:00 horas y entre las 17:00 y 21:00 horas.