El PP de Gran Canaria abre el curso político con un mensaje de unidad y promesas de recuperación para la isla

El Partido Popular de Gran Canaria (PP) ha dado inicio al nuevo curso político con un acto celebrado este domingo en el emblemático Bodegón del Pueblo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria. El evento reunió a dirigentes, cargos públicos, afiliados y simpatizantes, con el objetivo de marcar las líneas estratégicas de la organización para los próximos meses.

Los líderes del partido, entre los que se encontraban Poli Suárez, Carlos Ester y Jimena Delgado, lanzaron un mensaje de unidad, ilusión y compromiso con el futuro de Gran Canaria y de la capital, haciendo especial hincapié en la necesidad de una gestión eficaz y cercana a los ciudadanos.

Municipalismo y cercanía

En su intervención, Poli Suárez, secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, subrayó que el municipalismo forma parte esencial de la identidad del partido. Aseguró que, mientras otras formaciones “se apuntan ahora al municipalismo poniéndolo como bandera de sus acciones”, el PP lleva décadas practicando una política de cercanía con los municipios de las islas.

“Hoy muchos se apuntan al municipalismo, pero el PP siempre ha defendido a los municipios y ha estado al lado de los ciudadanos en los momentos clave”, remarcó Suárez.

Además, defendió que el partido apuesta por el futuro de la juventud, el respeto a los mayores y la atención a personas con dependencia o discapacidad. Destacó, como ejemplo de buena gestión, la labor realizada durante etapas anteriores en Las Palmas de Gran Canaria y otros municipios donde el PP gobierna o cogobierna.

Crítica a la situación actual de la capital y la isla

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación actual de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla. Según Poli Suárez, la ciudad atraviesa una etapa que describió como “gris, oscura y abandonada” con las necesidades de los barrios y los vecinos. En este sentido, el secretario general del PP en Canarias afirmó que su partido trabajará “sin descanso para recuperar Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y otros municipios que merecen un presente y un futuro mejor”.

Por su parte, Carlos Ester, presidente insular del PP, se mostró especialmente crítico con la gestión municipal y del Cabildo de Gran Canaria en los últimos años. Comparó la “etapa brillante” en la que el PP lideró la capital entre 1995 y 2007 con la situación actual, marcada —según sus palabras— por la “suciedad, el abandono y la falta de seguridad”.

Poli Suárez (i), Carlos Esther y Jimena Delgado, este domingo, en el acto del PP en el Bodegón del Pueblo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Ester señaló como objetivo prioritario de la formación alcanzar el gobierno de la mayoría de los municipios y del Cabildo en las próximas elecciones de 2027. También denunció la “parálisis” sociosanitaria del Cabildo y lamentó que no se haya construido ninguna residencia nueva para mayores pese a contar con recursos económicos.

Defensa del sector primario y el tejido empresarial local

Tanto Suárez como Ester resaltaron la importancia de defender el sector primario y apoyar a los autónomos y al pequeño tejido empresarial. Explicaron que el PP quiere representar la “ilusión y la buena gestión” apostando por crear condiciones favorables para la recuperación económica, el empleo y el bienestar social de la isla.

En este contexto, se propuso seguir avanzando en el impulso de la actividad económica local y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en los barrios y zonas que más lo necesitan.

Valoración de la gestión del Gobierno de Canarias y crítica al Gobierno central

El presidente insular puso en valor la gestión del Gobierno de Canarias, donde el PP ocupa cargos de responsabilidad, como modelo a seguir en ámbitos como la lucha contra el desempleo, la mejora económica o la educación. En contraste, dirigió duras críticas al Gobierno de España, al que acusó de frenar el desarrollo de Canarias con “promesas incumplidas”, como las ayudas pendientes para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica, y con subidas de tasas aéreas que afectan a la conectividad y la economía insular.

Además, denunció la gestión del Gobierno central por los casos de corrupción y pidió una mayor implicación por parte de los asistentes para lograr los objetivos “que España, Canarias y Gran Canaria necesitan”.

Visión de ciudad y propuestas municipales

La portavoz del Grupo Municipal Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, reclamó la necesidad de un “proyecto de ciudad” que escuche a los vecinos, impulse los barrios y recupere la dinámica económica y la calidad de vida de la capital. Subrayó la urgencia de apostar por políticas de movilidad, seguridad y atención a las zonas más necesitadas, así como fomentar el empleo y el dinamismo en todos los distritos de Las Palmas.

Delgado recalcó la importancia de una gestión municipal eficiente y de devolver a la ciudad el protagonismo regional y nacional del que —según su visión— carece actualmente.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso del Partido Popular de Gran Canaria de trabajar de forma unida, con cercanía y responsabilidad, para ofrecer una alternativa de gobierno sólida en la isla. El partido hizo un llamamiento a la ilusión como motor para revertir la situación actual y avanzar hacia una Gran Canaria más próspera, cohesionada y justa.