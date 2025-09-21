San Mateo vivió el sábado uno de los momentos más emblemáticos de las celebraciones patronales. La romería-ofrenda reunió a numerosos vecinos y visitantes y llenó las calles del municipio de tradición y color. Los bailadores herreños participaron en la festividad, mientras en el lugar coronaba la música y la alegría.

Tras la romería, la programación continúa con intensidad y este domingo se celebrará el día grande de las fiestas, marcado por los actos religiosos y populares más importantes del calendario festivo. La jornada comenzará con la feria de ganado a las 07:30 h, seguida de la entrada de los bailadores herreños por la calle Principal hasta la iglesia, donde rendirán venia al patrón. A las 12:00 h se oficiará la solemne eucaristía con misa canaria interpretada por el grupo Amasijo, acompañada de procesión con la Unión Musical Vega de San Mateo, y a las 13:30 h tendrá lugar el tradicional desfile de ganado frente a la iglesia, mostrando la riqueza ganadera de la isla.

La jornada se completará con actos festivos y musicales, con una verbena protagonizada por Armonía Show y DJ Pronova y un tributo a Selena, que ofrecerá un espectáculo musical en homenaje a la icónica artista.

San Mateo en su gran día

El lunes, La Vega de San Mateo celebrará una jornada marcada por la solemnidad y la memoria en el marco de sus Fiestas Patronales en honor a San Mateo Apóstol. Aunque no se han programado actividades festivas masivas, el día contará con un acto religioso significativo. La Misa en recuerdo de los difuntos de San Mateo, que tendrá lugar a las 19:00 horas, es una eucaristía especial dedicada a honrar la memoria de los vecinos y seres queridos fallecidos, en un ambiente de recogimiento y comunidad.

Valsequillo también vivió el sábado uno la romería en honor a San Miguel Arcángel. Carretas decoradas, agrupaciones folclóricas y danzas tradicionales hicieron de esta cita un auténtico escaparate de la cultura local. El domingo se celebra el día grande de las fiestas, con actividades que destacan tanto por su carácter religioso como lúdico. Entre los actos previstos se encuentran la feria de ganado, espectáculos musicales en la Plaza de Tifariti, verbenas y actividades infantiles que llenarán de vida y animación las calles del municipio. La jornada promete ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes, donde la tradición y la diversión se mezclan en un ambiente festivo.

En Santa María de Guía, por su lado, el sábado se anunció la fiesta de Las Marías con repique de campanas, caracolas y tambores, y se celebró la bajada de la rama, para iniciar su recorrido hacia el Hospital de San Roque y la ermita. A la tarde, como es costumbre se subió la desde la iglesia de la Virgen hasta la trasera de la ermita de San Roque para recibir a los romeros. Este domingo, se empieza con el paseo de los animales de la romería. La misa solemne será a las 11 horas y después procesión y romería con las carretas, parrandas, rondallas y grupos de baile.