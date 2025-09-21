Sardina celebra la tradición y la música con la Vará del Pescao y el Festival Sardina Viva

El barrio de Sardina, en el municipio de Gáldar, volvió a ser punto de encuentro para vecinos y visitantes este sábado 20 de septiembre, con la celebración de la tradicional Vará del Pescao y la primera jornada del Festival Sardina Viva. Este evento, respaldado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar y la colaboración de la AAVV San Pedro González Telmo, convirtió la zona costera en un escenario lleno de color, alegría y respeto a las raíces marineras.

Las actividades comenzaron a mediodía, con la tradicional Vará del Pescao acompañada de un animado pasacalles en manos de la Banda Archipiélago. Ambiente festivo, música y baile se apoderaron de las calles, ofreciendo a los asistentes una experiencia única que dio paso a una variada oferta de conciertos en directo.

A partir de las 13:30, el DJ Yeray animó el ambiente con ritmos actuales, logrando que el público se mantuviera en movimiento durante toda la tarde. El escenario se llenó de talento local con las actuaciones en vivo de Cuenta Atrás, Cielo Zurith, Etcétera y Rosario 8, bandas que mezclaron diversos estilos y ofrecieron un entretenimiento ininterrumpido hasta las 23:30 horas.

Festival Sardina Viva en Gáldar 2025 / A. G.

Espacio para la familia y los más pequeños

La programación del festival no se detuvo ahí. El domingo 21 de septiembre, el foco se trasladó a los niños y familias con una jornada especialmente pensada para ellos. Desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, los más pequeños disfrutarán de castillos hinchables acuáticos, talleres creativos y una divertida fiesta de la espuma, diseñadas para fomentar la convivencia y el disfrute en comunidad.

La música siguió presente de la mano de Kimera, Paula Ojeda y Son del Caney, que pusieron banda sonora a una tarde llena de actividades y alegría para todas las edades.