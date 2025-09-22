Arucas, a la vanguardia de los clubes rotarios

Desde su fundación el 24 de abril del año 2003, la vocación del Club Ciudad de Arucas, como todos los clubes rotarios del mundo, ha sido y es la de realizar ayudas humanitarias para aquellos que las necesiten y estén al alcance de nuestras posibilidades financieras. Así pues, hemos venido desarrollando nuestra actividad humanitaria local, nacional e internacional. Sería tedioso y no necesario, enumerar los muchos proyectos que hemos realizado durante todo este tiempo, que se aparta del objetivo de este artículo.

Pretendo informar de un hecho que nos llena de orgullo. Desde hace bastante tiempo hemos venido realizando proyectos internacionales, en el Congo, Senegal y Mauritania entre otros países en desarrollo. Especialmente en este último país, en su capital financiera, Nuadibú. Los proyectos son financiados, en su mayoría, por el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad, con la que tenemos desde hace bastante tiempo, un acuerdo de colaboración para la realización de diversos proyectos.

En nuestro historial de ayuda humanitaria figuran expediciones sanitarias, con la participación de hasta quince médicos voluntarios de toda España. Participaban médicos de las especialidades de oftalmología, ginecología, dentistas, dermatólogos. Se realizaron en todas las expediciones, intervenciones quirúrgicas de oftalmología, especialmente cataratas, extracciones dentales etc. Este proyecto lo coordinaba nuestro Club. Con la organización de viajes y estancias, medicamentos, materiales e instrumentos necesarios para las diferentes intervenciones quirúrgicas.

Siguiendo esta tradición de ayuda humanitaria de nuestro Club, estamos actualmente gestionando, junto con el Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria (área de Solidaridad Internacional), los siguientes proyectos que se extienden a más áreas del país mauritano y no solamente en la ciudad de Nuadibú:

1) Construcción de tres Aulas en la escuela Naser Eddinne, por un importe de 36.300 euros.

2) Construcción de un pozo de agua en Tiris/Duera, por un importe de 62.650 euros.

3) Rehabilitación de una escuela en el Barrio Lareikib, por un importe de 61.050 euros.

4) Un plato diario para la inclusión: Apoyo Alimentario para personas con autismo por un importe de 19.000 euros.

5) Construcción de una guardería en El Menar (Nuadibú), por un importe de 100.000 euros.

6) Compra e instalación de placas fotovoltaicas para generar electricidad en una Cofradía de Pescadores en Tezzet, por un importe de 26.000 euros.

7) Construcción de un pozo de agua en Zemour, por un importe de 64.000 euros.

7) Construcción de un pozo de agua en Tmeimichat, por un importe de 70.000 euros.

Todos estos proyectos se pueden realizar con la inestimable colaboración del representante del Ayuntamiento de Nuadibú, Brahim Mahmoud, la consultora Sandra Pruckmyer y el Director Ejecutivo del Club, Alejandro F. García .

No quisiera dejar atrás los proyectos de los últimos años en el Congo, donde hemos dotado de agua corriente a una escuela infantil. En el Senegal, con la inestimable colaboración del que fuera presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Mame Cheikh, hemos graduado la visión a la población estudiantil de las afueras de Dákar y les dotamos de gafas, muchas de ellas donadas por la central farmacéutica Cofares a través de su fundación, con la que mantenemos acuerdos de colaboración.

Con todas estas iniciativas y proyectos de ayuda humanitaria internacional, podemos decir con orgullo que nos hemos colocado a la vanguardia de todos los clubes rotarios de España, cosa que nos llena, como he dicho, de enorme orgullo. n