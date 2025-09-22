Caminando por la salud mental: la iniciativa de la jueza Reyes Martel que educa en valores

La presidenta de UP2U Project – Depende de Ti, Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores n.º 1 de Las Palmas; junto con el director de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo de Galicia, Ildefonso de la Campa; la alcaldesa de Triacastela y presidenta de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés, Olga Iglesias; el promotor del Xacobeo, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe; y el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, han presentado hoy, en el Museo das Peregrinacións e de Santiago — Praza das Praterías s/n, Santiago de Compostela—, la etapa gallega de la IX edición del Camino de los Valores. Esta peregrinación comenzará en Samos (Lugo) el día 9 de octubre y terminará en Santiago el día 12 de ese mismo mes.

La IX edición del Camino de los Valores 2025, como en las anteriores, consta de dos etapas: una en Canarias y la segunda en Galicia. La entidad organizadora, UP2U Project – Depende de Ti, nació en 2016 impulsada por la magistrada de menores Reyes Martel, con el objetivo de transformar la respuesta social hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad, promoviendo una justicia restaurativa que educa y repara, y activando segundas oportunidades reales a través de la educación en valores, la cultura, el deporte y la naturaleza.

La edición de este año, «Caminando por la Salud Mental», realizó su primera fase en Gran Canaria los días 28 y 29 de julio de este mismo año. El recorrido del tramo del Camino de Santiago en la isla fue desde Tunte a Gáldar, en dos etapas consecutivas (49 km), y contó con la participación del alcalde de Sarria (Lugo), Claudio Garrido, y del periodista, académico y Valedor del Camino, Luís Celeiro.

La segunda fase del Camino de los Valores, dedicada a la salud mental, se celebrará en Galicia los días 9, 10, 11 y 12 de octubre de este año, comenzando en Samos (Lugo) y terminando, como en las ediciones anteriores, en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Según los organizadores, es una experiencia educativa y social que invita al cuidado, al aprendizaje compartido y a la pertenencia, con apoyo institucional y acompañamiento de profesionales y voluntariado.

Esta peregrinación pretende ser una ruta hacia la inclusión social para jóvenes en riesgo y una segunda oportunidad desde el respeto, la evidencia y la corresponsabilidad social.

Datos de la etapa gallega (9–12 de octubre)

• 09/10/2025: Samos → Sarria (≈ 12 km, dificultad moderada)

• 10/10/2025: Sarria → Portomarín (≈ 20 km, dificultad moderada)

• 11/10/2025: Portomarín → Palas de Rei (≈ 24 km, dificultad media-baja)

• 12/10/2025: Monte do Gozo → Praza do Obradoiro (≈ 5 km, dificultad media-baja)

• Longitud total prevista: ≈ 61 km.

El promotor del Xacobeo, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, no escatimó en elogios para los promotores de este evento y, en especial, para la presidenta Reyes Martel, entendiendo que «el Camino es la esperanza de un mundo de valores; es como un enorme abrazo que vincula a toda Europa con Santiago de Compostela».

En este mismo sentido, Ildefonso de la Campa, directivo del Xacobeo, destacó la importancia social del Camino y recordó que, desde la Xunta de Galicia, se apuesta por la continuidad de esta iniciativa de #UP2U Project.

Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, afirmó: «El Camino de Santiago es hospitalidad». Felicitó a #UP2U Project porque las distintas ediciones de su peregrinación también son hospitalidad: se observa la alegría de todos los miembros del grupo y cómo se ayudan unos a otros al llegar a la Praza do Obradoiro.

Reyes Martel confirmó que «estas jornadas tienen un enorme valor porque en ellas participan chicos y chicas de muy diversa formación; en el proyecto colaboran personas de muy distintas profesiones».

Representantes de los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino de Santiago viajarán a Canarias a principios del mes de octubre para conocer esta ruta jacobea en la isla de Gran Canaria y «reforzar vínculos cos municipios da Isla», según puso de manifiesto Olga Iglesias, alcaldesa de Triacastela y presidenta de la Mancomunidad. Viajará a Canarias también un representante de la Academia Xacobea, entidad a la que pertenece, como académica correspondiente, Reyes Martel.

Sobre UP2U Project – Depende de Ti

UP2U Project – Depende de Ti es una asociación sin ánimo de lucro que impulsa la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la educación en valores, la cultura, el deporte y la naturaleza. Presidida por la magistrada de menores D.ª Reyes Martel, está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (n.º 614319).

Porque la igualdad de oportunidades exige segundas oportunidades reales: UP2U trabaja con distintos perfiles de jóvenes y sus familias, coordinando acciones de formación, deporte, cultura y empleo para reducir riesgos de exclusión y favorecer el desarrollo personal. Para activar procesos de cambio sostenibles: el Camino de los Valores utiliza la peregrinación como experiencia transformadora que potencia hábitos saludables, habilidades sociales, pertenencia y corresponsabilidad, aterrizando los derechos de la infancia en la vida cotidiana.