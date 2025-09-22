Controlado el incendio forestal de Santa Lucía originado por la deflagración de una bombona
Las 40 personas que fueron evacuadas, ya han regresado a sus casas
El conato de incendio forestal que se produjo a última hora de la tarde de este domingo en El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, ha quedado controlado en la mañana de este lunes tras originarse por la deflagración de una bombona en una casa artesana, que hizo que se extendiera a la zona de barranco del municipio.
Así lo ha indicado el Cabildo de Gran Canaria, que ha señalado que debido a este incendio se tuvieron que evacuar a 40 personas, tres de ellas con movilidad reducida, quienes ya han podido regresas a sus viviendas, puesto que la única afectada ha sido la casa en la que se produjo la deflagración de la bombona.
El incendio forestal afectaba a última hora de este domingo a entre 500 y 1.000 metros cuadrados, y en su control han participado unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local.
