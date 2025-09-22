Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Controlado el incendio forestal de Santa Lucía originado por la deflagración de una bombona

Las 40 personas que fueron evacuadas, ya han regresado a sus casas

Incendio en una casa se propaga por un barranco en Santa Lucía de Tirajana

Incendio en una casa se propaga por un barranco en Santa Lucía de Tirajana

La Provincia

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El conato de incendio forestal que se produjo a última hora de la tarde de este domingo en El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, ha quedado controlado en la mañana de este lunes tras originarse por la deflagración de una bombona en una casa artesana, que hizo que se extendiera a la zona de barranco del municipio.

Así lo ha indicado el Cabildo de Gran Canaria, que ha señalado que debido a este incendio se tuvieron que evacuar a 40 personas, tres de ellas con movilidad reducida, quienes ya han podido regresas a sus viviendas, puesto que la única afectada ha sido la casa en la que se produjo la deflagración de la bombona.

Noticias relacionadas y más

El incendio forestal afectaba a última hora de este domingo a entre 500 y 1.000 metros cuadrados, y en su control han participado unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
  2. El paro de guaguas y el descanso dominical cancela hoy 300 viajes
  3. El calor da paso a los chubascos tras las temperaturas más altas de España
  4. El paro de las guaguas cancela más de 600 viajes el fin de semana en la Isla
  5. Cuando una mujer lo pierde todo y aún así vuelve a empezar: la historia detrás del éxito de la empresaria canaria Jennifer Montenegro
  6. Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias
  7. La huelga de guaguas encara su segunda semana sin acuerdo a la vista
  8. El calor se agudiza y deja máximas de 41 grados en las costas del sur de Gran Canaria

Caminando por la salud mental: la iniciativa de la jueza Reyes Martel que educa en valores

Caminando por la salud mental: la iniciativa de la jueza Reyes Martel que educa en valores

El Cabildo aprueba la subvención para el nuevo pabellón de Infecar con un aumento de 27 a 76 millones

El Cabildo aprueba la subvención para el nuevo pabellón de Infecar con un aumento de 27 a 76 millones

Controlado el incendio forestal de Santa Lucía originado por la deflagración de una bombona

Controlado el incendio forestal de Santa Lucía originado por la deflagración de una bombona

Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria

Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria

Uno de los más bonitos de España y con 18 coches por vecino: el extraño caso de este municipio de Gran Canaria

Uno de los más bonitos de España y con 18 coches por vecino: el extraño caso de este municipio de Gran Canaria

La justicia admite una discriminación salarial a los empleados de los PFAE de Santa Lucía de Tirajana

La justicia admite una discriminación salarial a los empleados de los PFAE de Santa Lucía de Tirajana

Arucas, a la vanguardia de los clubes rotarios

Arucas, a la vanguardia de los clubes rotarios

El Sureste de Gran Canaria ya cuenta con una nueva estación de ITV en el Polígono Industrial de Arinaga

El Sureste de Gran Canaria ya cuenta con una nueva estación de ITV en el Polígono Industrial de Arinaga
Tracking Pixel Contents