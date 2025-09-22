Uno de los más bonitos de España y con 18 coches por vecino: el extraño caso de este municipio de Gran Canaria

Elegir dónde se matricula un coche parece un trámite menor, pero puede transformar por completo las cifras de un municipio. En los últimos años, algunos pueblos pequeños han pasado de contar sus vehículos por centenares a acumular decenas de miles de matrículas, muy por encima de su población real. El resultado es una paradoja estadística: tasas de motorización desorbitadas en lugares donde, al pasear, apenas circulan coches.

En el corazón de Gran Canaria, encajado en una caldera volcánica coronada por monolitos sagrados, Tejeda cuenta con dos realidades que parecen irreconciliables: es un remanso de silencio rural y, al mismo tiempo, el municipio canario con más vehículos por habitante.

¿Cómo se convive entre almendreros, cielos puros y cifras de tráfico que rompen las estadísticas?

Estatua de Unamuno en Tejeda / La Provincia

Municipio con encanto

Tejeda se sitúa en el centro montañoso de Gran Canaria, dentro de la Caldera de Tejeda, con vistas privilegiadas al Roque Nublo y el Roque Bentayga. El término municipal asciende desde barrancos encajados hasta cumbres por encima de los 1.500 metros.

En invierno refresca de verdad y en verano las tardes limpias regalan atardeceres encendidos hacia el oeste, con el Teide en el horizonte.

Antes de la conquista, el área fue un espacio sagrado para los antiguos canarios: cuevas de culto y graneros fortificados salpican los escarpes del Bentayga.

Tras el siglo XV se consolidaron caseríos agrícolas que sobrevivieron a base de secano (cereales, higos, almendros) y ganado.

La apertura de carreteras de cumbre, a principios del XX, conectó Tejeda con San Mateo, Artenara y la costa. Ya en las últimas décadas, el municipio viró hacia el turismo rural y la puesta en valor de su patrimonio natural y etnográfico.

Fiestas del Socorro de Tejeda / José Carlos Guerra

Qué ver

Tejeda forma parte desde 2015 de la asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España”, distinción que premia la conservación del casco, su entorno paisajístico y las tradiciones vivas (fiestas del Almendro en Flor a finales de invierno, artesanía, repostería). Fue el primer lugar de Canarias en contar con esta distinción.

Además, su territorio se integra en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que subraya el valor arqueológico y simbólico del conjunto montañoso.

Para disfrutar de un completo día y conocer todo lo posible, empieza la mañana en la base del Roque Nublo y toma el sendero desde La Goleta: es corto, claro y te pone frente al emblema de la isla cuando la luz aún es suave. Al bajar, sigue hacia el Roque Bentayga, entra en su Centro de Interpretación para entender por qué estas cumbres fueron sagradas y asómate después a los miradores que cuelgan sobre la caldera.

Con el mediodía encima, sube a la Cruz de Tejeda: cruce histórico de caminos, puestos de artesanía y el Parador con vistas abiertas. Dedica la tarde al casco: el Museo de las Tradiciones te sitúa en la vida de altura y el Museo Abraham Cárdenes recuerda al escultor que nació entre estos riscos.

Si queda luz, enlaza miradores (Degollada de Becerra, La Cesta, Llanos de la Pez) para barrer, casi de un vistazo, Nublo, Tirajana y las crestas que arman el horizonte.

Remata el día a mesa puesta: potaje de berros o cabrito para entrar en calor, quesos para comprobar lo que hace el pasto de cumbre y, de postre, almendra en todas sus formas: bienmesabe y repostería tradicional que sabe a invierno aunque sea verano.

Fiesta del Almendro en Flor en Tejeda / Andrés Cruz

El “misterio” de los coches

Con unos 1.800 habitantes, el padrón municipal convive con decenas de miles de vehículos registrados, más de 32.000, lo que lleva a un porcentaje de unos 18 coches por vecino.

La explicación no está en calles colapsadas, sino en un acuerdo con empresas de alquiler de coches que, desde hace unos años, matriculan allí sus flotas.

El efecto estadístico es demoledor, con un ratio que sitúa a Tejeda muy por delante del resto de municipios de Canarias, si bien es cierto que, en la práctica, esos vehículos no circulan ni pernoctan en Tejeda, la mayoría trabaja en aeropuertos y zonas turísticas.

Para el ayuntamiento, la medida ha supuesto ingresos significativos por el impuesto de vehículos, llegando a tramitarse centenares de matrículas en un solo día, un balón de oxígeno financiero que complementa la base tradicional (agricultura y ganadería) y el creciente turismo rural.

Un turismo que no se ve afectado por esta fiebre de matriculaciones. Quien camina por el casco histórico sigue encontrando un pueblo pulcro y pausado, fachadas blancas con carpintería de madera, plazas sombreadas y terrazas donde el tiempo va a otro ritmo. La “inflación” de matrículas se nota en los balances municipales, no en el ruido de las calles.

Esta curiosidad estadística lleva a Tejeda a conjugar lo improbable: un pueblo minúsculo con paisaje mayúsculo, que presume de belleza "con sello oficial" y, a la vez, de un ingenio administrativo que le ha permitido financiar servicios sin perder su esencia: lo inolvidable, al final, son las vistas.