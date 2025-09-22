Gáldar homenajea a los televisivos Kiko Barroso y Catha González con un gigantesco mural

El programa gastronómico de referencia en Radio Televisión Canaria (RTVC), 'Como En Casa', arranca su novena temporada con la presentación de un gran mural, elaborado por el artista canario Richar Santana, en Gáldar, al norte de Gran Canaria. Con tonos tierra que conectan la historia arqueológica del municipio, esta obra, ubicada en el aparcamiento y Recinto Cultural La Quinta, nace de la colaboración entre la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Televisión Canaria y La Huella Canaria, productora del citado espacio, que el próximo 6 de octubre iniciará una nueva entrega con la que superará los 500 episodios en la parrilla del ente público. "He querido transmitir en el muro la misma energía que transmiten Kiko y Catha a través de la pantalla", afirma el autor.

Más de mil días después de iniciar esta aventura, 'Como En Casa' vuelve a lo grande. Y no es para menos. Arte y cocina se dan la mano para honrar ocho temporadas repletas de éxito en las que el formato ha logrado consolidarse como uno de los programas de mayor audiencia en Televisión Canaria, ganándose además el cariño de todo el Archipiélago. "Nos hemos llevado una grandísima sorpresa con la presentación de este mural. Sin duda, es la mejor manera de volver y dar el pistoletazo de salida a nuestra novena temporada. Estamos ansiosos por seguir conociendo las increíbles historias que se esconden detrás de cada restaurante", afirman los presentadores Kiko y Catha. "Hemos compartido esta experiencia juntos desde el principio. Nos emociona muchísimo todo lo que hemos creado", relatan.

Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del municipio, destacó que "esta obra no solo embellece un espacio público de constante movimiento en Gáldar sino que también fortalece el vínculo entre el arte, la cultura y la gastronomía canaria. Es una colaboración con un programa que ha sabido representar a todas las islas y que además supondrá una buena promoción del municipio y de nuestra gastronomía".

Además, añadió que "este mural forma parte de un conjunto de acciones que estamos impulsando de la Concejalía de Cultura para poner en valor diferentes espacios del municipio con propuestas visuales que conecten con la ciudadanía, y es una excelente oportunidad para seguir posicionando al municipio como referente cultural en Canarias”.

Detrás de esta manifestación elaborada con pintura plástica y spray se encuentra el reconocido artista canario Richar Santana, quien puede presumir de haber sorprendido a medio mundo con la firma GraffMapping, expandiendo su obra por países como Estados Unidos, China o Italia, además de lugares icónicos en las Islas, como el propio municipio de Gáldar, donde en su día llevó a cabo un mural de 1.200m2. "Hemos querido respetar los tonos marrones para representar la historia del municipio, incluyendo una pintadera, y dibujar una línea que une a toda Canarias porque entendemos que, precisamente eso, es lo que hace 'Como en Casa'", explica Santana.

Los nuevos capítulos de 'Como en casa'

Las emisiones de 'Como en Casa' comenzarán el próximo lunes, 6 de octubre, a partir de las 19:50 horas, con la visita al Restaurante Dosss, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a su nuevo concepto gastronómico, capitaneado por el chef canario Óscar Mayer, se ha abierto camino para ofrecer una propuesta fresca y vibrante. Ubicado en la calle Joaquín Costa, emerge como una apuesta segura para aquellos que buscan disfrutar de un buen ambiente y una cocina de calidad sin pretensiones. Todo ello con la inclusión de nuevas secciones, como la baraja de 'Como en Casa', con la que pondremos a prueba la destreza y el ingenio tanto de Kiko como de Catha. "¡Qué bien nos lo vamos a seguir pasando!", coinciden.