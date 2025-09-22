Un grupo de 76 personas sin empleo recuperan el paisaje de Telde

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Desarrollo Local que dirige Nayra Navarro, ha puesto en marcha el programa Zonas Rurales Deprimidas 2025, una iniciativa incluida en el Plan de Colaboración entre el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y las Corporaciones Locales.

Este proyecto tiene como principales objetivos reducir el desempleo en Telde, recuperar el paisaje agrícola tradicional y mejorar el medio ambiente del municipio.

En total, se han contratado 76 personas desempleadas del municipio, la mayoría procedentes del sector agrícola. Con ello se pretende impulsar el desarrollo económico, social y cultural de Telde, protegiendo al mismo tiempo el entorno rural y fomentando la conservación de los paisajes agrícolas.

Trabajos en fincas y caminos rurales

El plan contempla labores de limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de espacios críticos en zonas agrícolas deprimidas, además de la rehabilitación de caminos rurales.

Entre las actuaciones más destacadas figuran:

Finca El Viso : reorganización y replantación de viñedos, recuperación de cultivos como olivos e higueras, limpieza de parcelas, compostaje y gestión de residuos vegetales, mantenimiento de muros de piedra seca y pequeñas obras de acondicionamiento.

: reorganización y replantación de viñedos, recuperación de cultivos como olivos e higueras, limpieza de parcelas, compostaje y gestión de residuos vegetales, mantenimiento de muros de piedra seca y pequeñas obras de acondicionamiento. Finca La Herradura (San José de Las Longueras) : limpieza y retirada de residuos, rehabilitación de muros, mejora de redes de riego y acondicionamiento de cuartos de aperos.

: limpieza y retirada de residuos, rehabilitación de muros, mejora de redes de riego y acondicionamiento de cuartos de aperos. Caminos rurales en todo Telde: mejora de vías, limpieza de márgenes y red de pluviales, así como mantenimiento de muros y parterres.

Duración y presupuesto del proyecto

El programa Zonas Rurales Deprimidas 2025 tendrá una duración de tres meses y un presupuesto de 520.880,24 euros, financiados a través de una subvención del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para la contratación de personal.

Los perfiles contratados incluyen encargados de obra, oficiales de albañilería y pintura, peones agrícolas y personal administrativo.

Compromiso del Ayuntamiento de Telde

La concejala Nayra Navarro subraya que “con Zonas Rurales Deprimidas 2025, el Ayuntamiento de Telde reafirma su compromiso con la creación de empleo, la recuperación del paisaje rural y la mejora del entorno, fortaleciendo la cohesión social y económica del municipio”.

Con esta iniciativa, Telde refuerza su apuesta por la sostenibilidad, el empleo y la recuperación del patrimonio agrícola, consolidando su posición como referente en la recuperación de zonas rurales en Canarias.