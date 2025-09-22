Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria
El afamado actor llega a la Isla a bordo de su Boeing 737-300, una de las aeronaves de su flota particular en la que luce un Bombardier Challenger 601 o un Eclipse 500, entre otros
John Travolta ya está en Gran Canaria. El afamado actor aterrizó en Gando a bordo de su Boeing 737-300, una de las aeronaves de su flota particular en la que luce un Bombardier Challenger 601 o un Eclipse 500, entre otros. A las 10.17 horas del domingo contactaron las ruedas del avión en el aeropuerto insular y el protagonista de la película Mareas Negras descansa ya en la Isla.
Porque si Travolta está en Gran Canaria se debe a que va a rodar en diferentes puntos de la isla el nuevo thriller que dirige Renny Harlin y que tiene como trama principal un viaje familiar en el que Bill Pierce, protagonizado por el actor estadounidense, quiere reconciliarse con su hija y nieto. Todo ello en alta mar y en el que un grupo de orcas asesinas van a cobrar vital importancia en el eje del guion de la película.
Para llevar a cabo el rodaje de este thriller, Travolta ha llegado con uno de los aviones que posee en propiedad. El Boeing 737-300, un avión comercial que ha sido modificado para su uso personal y reconfigurado con una matrícula N322 JT (la siglas de John Travolta).
Historial aeronáutico
En el historial de esta aeronave se puede apreciar que perteneció a British Airways inicialmente en 1988, por lo que todavía permenece con los colores blancos y azul característicos de la compañía inglesa; fue vendido a Maersk Air en 1991; Germania en 1992, compañía en la que permaneció hasta 1998, cuando pasó a manos de Delta Air Lines; en 2007 llegó a Las Vegas Sands y el 4 ade abril de 2022 ya está en posesión de Travolta.
Tanta es la devoción por la aeronática del actor principal de la película Grease, o el encargado de dar vida a Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche, que se le conocen muchas posesiones de aeronaves a lo largo de los años. Actualmente se puede tener conocimiento que tiene comprado un Qantas Boeing B707, un Gulfstream, otro Hawker 800, o un Bombardier CL601 Challenger.
