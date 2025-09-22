El Santo Cristo de Telde vuelve a su altar tras diez días de fervor y tradición

Telde volvió a vivir anoche una jornada de emoción y tradición con el regreso del Santo Cristo a lo más alto del altar mayor de la Basílica Menor de San Juan. Tras diez días de intensa devoción, procesiones multitudinarias y la visita de miles de fieles, la histórica talla recuperó su trono en un acto solemne cargado de simbolismo.

La ceremonia comenzó a las 19.30 horas con una misa presidida por Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias. A las 20.30 horas llegó el momento más esperado: la imagen del Santo Cristo inició un lento ascenso por el altar, guiada por sus seis portadores habituales, que con destreza y precisión consiguieron elevarla hasta su lugar de honor.

Los asistentes, entre aplausos y muestras de fervor, acompañaron cada movimiento, en un ambiente que combinó recogimiento religioso y emoción colectiva.

Tradición, cultura y proyección regional

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, presidió el acto junto a concejales y autoridades municipales. Durante su intervención, destacó que la fiesta del Santo Cristo no solo es un referente religioso, sino también cultural, social y económico, situando al municipio en el mapa regional como una de las celebraciones más seguidas del Archipiélago.

“Estos actos son un reconocimiento a nuestra historia y a nuestras tradiciones”, señaló Peña, agradeciendo además la repercusión mediática que contribuye a difundir la importancia de la festividad en toda Canarias.

Con esta nueva edición, el Santo Cristo de Telde reafirma su papel como icono de identidad colectiva y punto de encuentro para la comunidad, en una cita que mezcla fe, cultura y devoción popular.