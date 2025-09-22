Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria

Antes de que el mar aparezca, ya lo oyes. Bajas peldaño a peldaño y el mundo se estrecha: piedra volcánica abajo, cielo arriba y entre ambos la promesa de un agua quieta donde el Atlántico, por fin, se toma un respiro.

No hay carteles ni prisa, sólo la luz rebotando en la pared negra y ese silencio raro que dejan las olas cuando deciden, por un momento, retroceder.

En la costa norte de Gran Canaria, dentro del municipio de Gáldar y muy cerca de El Agujero y Dos Roques, se esconde La Furnia, también conocida como El Clavo, una piscina natural encajada al pie de un acantilado.

Es un lugar pequeño y recogido, querido por los locales por su calma y su discreción.

El acceso

Se baja por una escalinata larga que arranca del pequeño caserío costero de La Furnia. Hay poco aparcamiento y ningún servicio (ni duchas, ni socorrista, ni chiringuito).

El regreso es en subida sostenida, así que no es recomendable para personas con movilidad reducida. En días de mar movida, el oleaje rompe sobre la barrera natural y no conviene bañarse.

El charco queda protegido por un diente rocoso que filtra la energía del Atlántico. Con mar y marea suaves ofrece aguas claras y tramos poco profundos.

El fondo es de roca, así que escarpines y toalla gruesa ayudan. No hay sombra natural, así que la crema solar, el agua y la gorra son imprescindibles.

Mejor momento para ir

En este punto de la costa norte de la isla el Atlántico manda, así que lo ideal es mirar la previsión de oleaje y escoger un día de mar y marea suaves.

Si al llegar ves la barrera rocosa cubierta por la rompiente en pleamar, mejor no entrar. Con los alisios, especialmente de verano, el viento puede levantar el agua a media tarde, de modo que las primeras horas del día suelen regalar el baño más tranquilo.

Si el mar no acompaña, no fuerces: a pocos minutos tienes alternativas estupendas como los charcos de El Agujero o Roque Prieto, o la playa más abrigada de Sardina del Norte para dejar el chapuzón para otro momento.

Consejos prácticos

Equipo mínimo: escarpines, agua, algo de comida, gorra y bolsa para llevarte tu basura (no hay papeleras junto al charco).

Respeta el entorno: es un barrio pequeño; evita la música alta y no invadas pasos ni garajes.

es un ; evita la música alta y no invadas pasos ni garajes. Niños: solo con mar muy calmada y bajo vigilancia constante; recuerda que no hay socorrista.

Cómo llegar sin perderse

Desde Gáldar se baja por las carreteras locales señalizadas hacia la costa (área de El Agujero / La Furnia).

Una vez en el caserío, continúa a pie: verás el arranque de la escalera que desciende hacia el charco.

La ubicación es evidente para quien ya está en el núcleo, pero si vas por primera vez, un mapa offline ayuda a evitar vueltas, que la cobertura, depende del operador, puede ir y venir.

Cuando salgas del charco, sigue la costa hacia Gáldar y entra en su casco: la plaza porticada, la iglesia y los pequeños museos te ponen en contexto antes de volver al mar.

Remata la jornada en Sardina del Norte: desde el paseo, el sol cae limpio sobre el horizonte y, con suerte, deja esos destellos que hacen que el día parezca más largo de lo que fue.

En un litoral cada vez más ruidoso, este pequeño cuenco de océano sigue siendo lo que fue: un secreto a voces para quien sabe bajar despacio… y subir agradecido.