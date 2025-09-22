Los termómetros bajan cuatro grados y disminuye la calima

La llegada oficial del otoño al Archipiélago canario, a las 19.00 horas de este lunes, estuvo acompañada de un descenso significativo de las temperaturas, de una media de cuatro a seis grados centígrados, tras el episodio de calor que despidió el verano con los termómetros rozando los 40 grados en las costas de la mitad sur de Gran Canaria.

El cambio de estación también ha coincidido con una reducción de la calima y la entrada de nubosidad por el norte de las islas, incluida alguna llovizna débil, lo que ha permitido desactivar las alertas sanitarias y por riesgo de incendios forestales de la última semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha retirado todos los avisos en Canarias.

La temperatura máxima, 30,5 grados, se registró en la estación de la Aemet de la localidad aldeana de Tasarte, donde el domingo se alcanzaron los 34,3 grados. En El Matorral de San Bartolomé de Tirajana, uno de los epicentros del calor durante la semana pasada con valores de hasta 41 grados, el mercurio no pasó este lunes de los 27,2 grados.

La bajada de los termómetros se ha reflejado también en las mínimas. En la madrugada no se registraron valores por encima de los 23,5 grados y en las zonas de cumbre de Tenerife, La Palma y Gran Canaria descendieron hasta cerca de los 10 grados, un alivio para la vegetación tras el último episodio de calor y un verano de sequía.

De hecho, se registraron precipitaciones débiles y dispersas en zonas de medianías orientadas al norte. Por la mañana se recogieron 1,2 litros en La Laguna, 0,4 en Vallehermoso y 0,2 en Valleseco.

Predicción

La mejoría del tiempo hacia temperaturas más habituales para esta época del año continuará en los próximos días. Así, la predicción de la Aemet para este martes es de predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

En el resto de zonas, cielos poco nubosos o con intervalos, donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil aislada asociada a nubes de evolución en el interior y sur de las islas centrales durante la tarde. En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte, que tiende a intervalos o a poco nuboso por el día. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o seguirán en ligero descenso, con viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve y brisas en costas suroeste.

El Cabildo desactiva la alerta por incendios forestales y mantiene las prohibiciones de las quemas agrícolas

Para el miércoles también se esperan intervalos de nubes, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, y con nubosidad de evolución en vertientes sur y oeste de las islas centrales durante la tarde. Las temperaturas con pocos cambios y el viento flojo o moderado.

Esa predicción se repite para el jueves, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas e intervalos en el resto de zonas. Tampoco se descartan precipitaciones débiles en el norte durante las horas nocturnas y durante el día en zonas de interior o vertientes sur y oeste asociadas a nubes de evolución. Temperaturas con pocos cambios y viento entre flojo y moderado del nordeste.

Por último, se prevé que el viernes continúen los cielos nubosos en el norte de las islas, abriéndose claros durante el día, con temperaturas máximas con pocos cambios o en ligero ascenso, más acusado en el interior de las islas de mayor relieve.

El descenso térmico ha rebajado a prealerta la declaración del Gobierno de Canarias, mientras que el Cabildo de Gran Canaria ha desactivado la alerta por riesgo de incendios forestales y el semáforo pasa a época de peligro alto, con algunas restricciones y la obligatoriedad de seguir las medidas preventivas en las actividades en el campo.

Por tanto, se prohíbe la quema de residuos forestales, agrícolas o de otra naturaleza, tales como rastrojos, basura, leñas muertas, cortezas y análogos. Igualmente, está prohibida la celebración de espectáculos pirotécnicos, la utilización de fuegos artificiales, así como cualquier otro artefacto que contenga fuego, en terreno forestal o en zonas próximas cuando por su trayectoria pudiera caer en terreno forestal.

Prohibiciones

También se restringe el uso de fuego mediante barbacoas portátiles. Sólo se permitirá la utilización de las barbacoas de obra habilitadas para ello, así como las cocinas con bombonas de gas de menos de 13 kilos.

En este nivel sí se permite el uso de maquinaria que genera chispas (siguiendo los condicionantes; el carboneo y la apicultura; acceder y acampar en el Pinar de Tamadaba; el acceso y tránsito por pistas forestales; y la cacería. Después de un fin de semana en blanco, los practicantes de esta actividad podrán salir este jueves al campo.

Respecto a los riesgos de incendios, el Cabildo grancanario emitió una nota para informar que se dan por controlados los conatos declarados el domingo en El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana y en la zona de la Bodeguilla de San Mateo. En el primero, el fuego afectó a alrededor de 500 metros cuadrados de cañaveral y palmeral en fondo de barranco y a cerca de 300 metros de zarzal y monte bajo en el segundo.