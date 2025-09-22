Vecinos testigos del incendio de El Ingenio de Santa Lucía: «Podría haber sido mucho peor»

«Hoy lo podemos contar, pero podría haber sido mucho peor», manifestaron los vecinos y vecinas del barrio santaluceño de El Ingenio, donde el domingo por la tarde se registró un incendio en una casa artesana en el fondo del barranco, que la dejó en ruinas y que también afectó a más de 500 metros cuadrados de una zona de palmeral y cañaveral.

El corrillo de personas, la mayoría residentes, se volvía a ver en las estrechas calles aún con el susto en el cuerpo. «Si esto llega a pasar el viernes o el sábado, con el viento fuerte que había y el calor con el aire seco, hoy no estamos aquí hablando porque habría arrasado con todo», comentaban.

Durante la mañana continuaban en el lugar de los hechos bomberos, personal de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Policía Local de Santa Lucía y también agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Según los testigos, el fuego comenzó sobre las cinco de la tarde en la casa rehabilitada de lo que antes fuera un antiguo molino. Tras la aparición del humo se escuchó una fuerte explosión de una bombona de gas y posteriormente varios reventones más que la gente del lugar cree que podría proceder de las baterías las placas solares con la que contaba la vivienda para su autoconsumo energético.

Los primeros en dar el aviso al ver el humo fue una familia de origen alemán que vive cerca de la vivienda siniestrada y que al estar a más altura sobre la ladera del barranco le permitía una mejor visión de lo que estaba ocurriendo. Sus miembros fueron evacuados al Aula de la Naturaleza de Las Tederas, aunque no tuvieron que hacer noche allí porque pudieron regresar a su casa sobre la medianoche.

También fueron desalojados más de 40 vecinos y vecinas, que al principio pudieron estar en el entorno del bar del lugar, que atendió a las personas presentes ofreciéndoles agua ante el nerviosismo que se vivía en ese momento, hasta que las autoridades competentes decidieron que tenían que irse de allí a un lugar más alejado como medida preventiva. Algunos de los evacuados eran mayores y también había varios menores.

Las personas afectadas por el desalojo mostraban ayer su desagrado por la forma de actuar del Ayuntamiento. «Solo apareció por aquí el alcalde, Francisco García, que estuvo hasta las diez de la noche, por lo menos, pero echamos de menos que se preocupara un poco más por la gente que estábamos allí», señaló una vecina, que destacó que no había ningún protocolo de actuación para las personas evacuadas «que estábamos allí, muy nerviosas y además, había gente mayor que las habían sacado de sus casas sin la medicación que necesitan y que estuvieron esperando hasta varias horas después, que la Policía Local los acompañó a buscarlas».

Aseguraban que en ningún momento se les ofreció agua o algo de comida, «habiendo niños pequeños, que gracias que pedimos a alguna casa les dieron algo para que pudieran comer porque ya era de noche».

Una de las acciones que se les ocurrió ante el nerviosismo y la incertidumbre fue abrir el local de la asociación vecinal, un pequeño edificio que antaño fue una escuela unitaria, «para el que quisiera pudiera ir al baño o para lo que hiciera falta, pero la decisión la tomamos nosotros por nuestra cuenta». También tenían palabras de agradecimiento para la Policía Local y para Manuel Sánchez, el coordinador de Protección Civil de Santa Lucía, «que nos cedió el agua del cuerpo de voluntarios, algo que el Ayuntamiento no fue capaz de hacer», y añadieron que aunque el alcalde los acompañó en todo el momento, «no fue suficiente, porque echamos de menos esa atención. Algún protocolo que nos atendiera, además de echar de menos a algún concejal más».

Solidaridad vecinal

La familia que perdió su casa en el incendio es de origen italiano y llevan varios años residiendo en el barrio. Todos coincidían en que «son muy buena gente».

Hace años que compraron el molino de los Pérez, en el barranco, y lo fueron rehabilitando poco a poco. «Apenas llevó ese hombre para el barranco carruchas y material a cuestas para hacer su casita, y la dejó bien bonita», comentaban personas que conocen a la familia. También hay mucha indignación porque aseguraban que mucha gente se dedicó a grabar imágenes de la casa quemándose y las subieron a las redes sociales. «Imagínate ponerte en su lugar y ver tu casa quemada y que tú estés lejos. Lo pienso y se me erizan los pelos», subrayaba una vecina, que añadía «me pongo en la piel de esa familia, que está ahora mismo lejos y que no puede venir ni mañana ni pasado, y ahora se va a encontrarse en las redes sociales que no tienen nada, porque ellos no tienen aquí ni familia». Algunas de las personas residentes en El Ingenio mantienen informada a la familia afectada, que se encuentra de viaje fuera de la Isla, a través de llamadas. «Yo estoy con el corazón encogido y me siento muy mal por esa familia que lo ha perdido todo. Que además ha criado a sus hijos aquí» añadía otra persona, que aseguraba con el semblante muy triste que «cuando regresen va a ser un choque bastante duro».

En un barrio tan pequeño aún se mantiene vivo el espíritu de solidaridad y colaboración entre la comunidad para afrontar hechos difíciles, por eso no dudan en afirmar que «ahora es cuando los vecinos tenemos que aportar nuestro granito de arena y ayudarlos porque esto va a ser duro».

Imagen del palmeral de El Ingenio, donde las personas residentes piden que se limpie para evitar nuevos incendios. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Limpieza del palmeral

Todas las personas que se encontraban ayer en El Ingenio tras vivir en sus carnes este incendio coincidían en que la limpieza del palmeral debe ser una de las prioridades de las administraciones. «Hace muchos años que no se hace nada, y eso es un auténtico polvorín, porque está descuidado y lleno de palma y vegetación seca que como haya un fuego lo arrasa todo», señalaban. Algunos de los mayores recordaban el incendio que hubo en el lugar a mediados de los años 90 y que aún quedan troncos de palmeras quemados como testigos de aquel desastre natural que podía haber provocado una inmensa herida en uno de los palmerales más importantes de Canarias.

Los mayores señalaban que lo que salvó de que el fuego del domingo se convirtiera en tragedia en esa zona del municipio fue la rápida intervención de los helicópteros y también el tiempo, que no había viento y además habían bajado las temperaturas. «Si no llega a ser así y este incendio se produce el viernes o el sábado, que teníamos unas temperaturas altísimas y había un viento muy fuerte, hubiera acabado con el palmeral, las casas, los cultivos y con todo lo que cogiera por delante, y hubiese sido la ruina, pero esta vez hemos tenido suerte», afirmaban e insistían en que «necesitamos que este palmeral se limpie de una vez a fondo si queremos lamentarnos si hay otro incendio».