"Es mucho más rápido que nosotros": el sobrecogedor vuelo a Gran Canaria que sigue sin explicación 45 años después

España acumula un catálogo tan variado como tenso de “casos extraños”. Una parte se disuelve con explicaciones sencillas atribuibles a la astronomía, la meteorología o a errores de percepción, pero otra ha terminado escrita en expedientes oficiales, con fechas, voces y radares.

En esa vitrina destaca un caso por encima de todos, el único episodio en el que un vuelo comercial en nuestro país desvió su ruta y aterrizó de emergencia por un fenómeno no identificado.

Los hechos

La noche del 11 de noviembre de 1979, el vuelo TAE JK-297, un Super Caravelle con 109 pasajeros, partió de Salzburgo, repostó en Palma de Mallorca y puso rumbo a Las Palmas de Gran Canaria.

Eran cerca de las 23:00 cuando el comandante y su tripulación avistaron luces rojizas que se aproximaban a gran velocidad.

Consultaron con control: ningún tráfico en pantalla. Cambiaron nivel de vuelo, las luces imitaron la maniobra y se mantuvieron peligrosamente cerca.

Ante el potencial riesgo de colisión, el comandante pidió desvío y toma de emergencia en Manises (Valencia). Fue la primera vez en España que un avión comercial aterrizaba por un “OVNI”.

En las comunicaciones registradas aquella noche quedó una frase que ha sobrevivido cuatro décadas: «Es mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más… ¡me voy para Valencia!», un aviso que explica el temor de cabina y la decisión de abortar la ruta a Canarias (tras Las Palmas se dirigía a Tenerife).

Un caza no lo alcanzó

Mientras el JK-297 rodaba ya en Valencia, la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) lanzó un Mirage F1 en misión de interceptación.

El caza llegó a acelerar hasta Mach 1,4 para conseguir contacto visual con una forma troncocónica que cambiaba de color; cuando se acercó, el objeto aceleró y desapareció.

En otro punto apareció un nuevo eco. El caza reportó interferencias y alertas en sus equipos como si lo iluminara un radar de onda continua, típico de guiado de misiles. Tras hora y media de intentos, regresó por combustible.

El episodio llegó al Congreso en septiembre de 1980 y fue incorporado al conjunto de expedientes OVNI del Ministerio de Defensa, desclasificados en los 90 y hoy consultables en la Biblioteca Virtual de Defensa.

Junto a los partes de la tripulación y del piloto militar constan testimonios civiles y referencias a observaciones esa misma noche en otros puntos.

¿Qué pudo ser?

Las hipótesis “terrestres” han ganado terreno con el tiempo. La Fundación Anomalía popularizó una explicación combinada: llamaradas de la refinería de Escombreras (Cartagena) vistas a gran distancia por visibilidad excepcional e inversión térmica, más astros brillantes y el contexto de guerra electrónica en el Mediterráneo por la crisis de los rehenes en Irán.

El propio expediente oficial ya apuntaba a “destellos de una industria química lejana” y confusiones astronómicas como posibilidad. Cámara ha discrepado públicamente de esas conclusiones.

Cuarenta y cinco años después

El Caso Manises (tal y como se conoce por el aeropuerto donde se refgió) se mantiene como referente porque reúne lo que pocas historias aportan a la vez: grabaciones de control, decisiones operativas drásticas (un desvío real con 109 pasajeros), interceptación militar y un dossier oficial que, aun ofreciendo explicaciones plausibles, no ha logrado anular el asombro de quienes estuvieron allí.

Que el vuelo acabara en Valencia cuando debía seguir hacia Las Palmas forma parte del magnetismo del relato: una noche mediterránea que cambió el destino de un avión canario, y una frase en frecuencia —«es mucho más rápido que nosotros»— que aún resuena como eco de la incertidumbre.