Roque Aldeano denuncia el retraso del tramo Agaete-El Risco y duda de que se abra en 2027

El Foro Roque Aldeano denunció este martes un nuevo retraso en las obras de la carretera de La Aldea, en el tramo de Agaete a El Risco, y augura que no se abrirá totalmente al tráfico en el primer trimestre del año 2027, la fecha anunciada por el Gobierno de Canarias y refrendada en las últimas visitas a los trabajos.

El colectivo ciudadano manifestó en un comunicado que "transcurrido casi un semestre desde que concluyeran los 65 meses del plazo de finalización de la segunda fase de la carretera La Aldea-Agaete, las obras, lejos de agilizarse, cada día se ejecutan con mayor lentitud". Todo apunta, a su juicio, "a que la situación es consecuencia de la reducción de las partidas presupuestarias que el Gobierno de Canarias destinó en el actual ejercicio para el nuevo trazado, unos 22 millones de euros, cantidad que supone la mitad de los 42,2 millones presupuestados en el 2024".

"Para colmo, de haber incluido la consejería regional de Obras Públicas en tan menguada cantidad los 7,1 millones de euros que el pasado mes de enero autorizó para un gasto destinado a revisión de obras, evidencian que muy poco se ha podido ejecutar con el presupuesto referenciado", criticó.

También consideró que "para callar bocas", el Gobierno de Canarias autorizó el pasado mes de abril un gasto “plurianual” de 28,2 millones para el modificado Número 1 Agaete-El Risco, sin respaldo presupuestario actual. "Buena parte del mismo se invertirá en el viaducto de El Risco, una importante estructura cuyas obras, a estas alturas, aún no se han iniciado", apuntó.

Obras en una de la bocas de túnel en el tramo Agaete- El Risco / LP/DLP

"Foro Roque Aldeano, ante tanta desidia del Gobierno de Canarias, ha solicitado a las autoridades municipales una reunión para planificar posibles actuaciones orientadas a reivindicar soluciones inmediatas para que se concluyan lo antes posible las obras de la nueva carretera La Aldea-Agaete, cuyo trazado de 18.5 kilómetros se inició casi 16 años y que todo apunta a que su finalización va para largo", avisó en esa nota.

Movilizaciones

Por tanto, el colectivo anunció que pretende llevar a cabo "movilizaciones que conciencien a los responsables políticos de la necesidad de incluir en los presupuestos de 2026 las cantidades necesarias para que en 2027, dos años después de lo previsto para concluir el tramo Agaete-El Risco, al fin estén terminadas las interminables obras, tal como ha venido comprometiéndose el consejero responsable, Pablo Rodríguez".

No se justifica, según entiende el Foro, que "las obras de la carretera de La Aldea requieran más tiempo por su complejidad técnica y por el nivel de protección medioambiental del entorno, como aseguran desde Obras Públicas". Al respecto, recuerda que los siete túneles pendientes de poner en servicio están perforados desde principios de 2023. Y que a pesar de que los trámites para el modificado Número 1 del proyecto de construcción Agaete-El Risco se iniciara en el 2021, "a estas alturas no se han comenzado las obras de la compleja estructura del viaducto de El Risco, de 570 metros de largo y 81 de altura, pues solamente se ha iniciado el acceso para la construcción del puente del barranco de La Palma, cuyas obras recientemente estaban paralizadas".

Según el Foro, el consejero del referido departamento regional, Pablo Rodríguez, afirmó en agosto del año pasado que el tramo Agaete-El Risco estaría concluido en la presente legislatura, pero "la evidente ralentización de las obras, con incluso comentarios de que alguna de las empresas subcontratadas están en vía de retirar su maquinaria, junto al hecho de que por ejemplo no se hayan iniciado las obras de los dos puentes recogidos en el nuevo trazado, apuntan a que la finalización de las obras se prolongarán más allá del año 2027".

El colectivo aldeano sostiene que se trata de "un tremendo incumplimiento" con los usuarios de la carretera de La Aldea-Agaete, "consecuencia de la desidia de los distintos responsables políticos a nivel regional y nacional, con una obra de apenas unos 18,5 kilómetros de trazado". Aunque es cierto que tramos peligrosos como el Andén Verde y Faneque ya no hay que transitarlos, aún queda el peligroso tramo entre éste último túnel y el Barranco de La Palma, con frecuentes y peligrosos desprendimientos.