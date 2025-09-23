La subida de tarifas de hamacas y sombrillas afronta el último trámite

La Concejalía de Atención y Cuidado del Litoral de San Bartolomé de Tirajana llevará al Pleno del próximo jueves, 25 de septiembre, la aprobación definitiva de la modificación de los precios públicos del servicio de hamacas y sombrillas, que permanecían sin cambios desde la década de los años 90 del pasado siglo XX.

Las tarifas del servicio, que además incorpora camas balinesas y taquillas en las playas del municipio, vuelven a pleno para su aprobación definitiva tras resolver las alegaciones presentadas. La propuesta fue aprobada inicialmente en el Pleno de julio pasado.

Con esta actualización, el Ayuntamiento adapta las tarifas a la realidad económica y turística actual, tras un cuarto de siglo sin revisarse. La revisión de precios, según el Ayuntamiento, responde a la necesidad de equilibrar los ingresos con los gastos reales del servicio. Los importes anteriores, vigentes desde finales de los años noventa, eran de 3 euros por hamaca, 3 euros por sombrilla y 5 euros por el pack hamaca más sombrilla. Con la nueva ordenanza, las tarifas pasan a ser de 4,5 euros por hamaca, 4,5 euros por sombrilla, mientras que las camas balinesas tendrán un coste de 15 euros al día y las taquillas o consignas oscilarán será de 3 euros. n