Valleseco proyecta el documental Benito Pérez Buñuel, un tributo a Galdós y Buñuel

La Casa de la Cultura “Teodoro Cardoso León” de Valleseco acogerá este jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas la proyección del largometraje documental Benito Pérez Buñuel. La cinta, dirigida por Luis Roca y producida por Marta de Santa Ana, pone en diálogo a dos gigantes de la cultura: Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel.

La obra, que ya ha sido reconocida en festivales de Colombia, Uruguay y Perú, se presenta como una oportunidad para acercar al público canario el legado del novelista grancanario y la influencia que tuvo en la trayectoria del cineasta aragonés.

Un documental con sello canario y mirada universal

El proyecto nace de una célebre confesión de Buñuel a Max Aub en 1969: “La de Galdós es la única influencia que yo reconocería, así en general, sobre mí”.

La película, de 74 minutos, combina estilo clásico, falso documental, autoficción y animación, explorando la esencia de ambos creadores. Además, rinde homenaje a la fallecida catedrática Yolanda Arencibia, gran especialista en la obra de Galdós.

Rodada en Gran Canaria, Madrid, Calanda, Ciudad de México y California, la producción es también un viaje geográfico y cultural. Es, además, el primer documental producido en Gran Canaria que ha llegado a salas comerciales de toda España, con estrenos en 21 pantallas de 17 capitales.

Premios y reconocimiento internacional

Benito Pérez Buñuel ha cosechado múltiples galardones, entre ellos:

Premio del Público en el 46.º Festival de Cine Europeo de Lima.

en el 46.º Festival de Cine Europeo de Lima. Selección del Jurado de la Crítica en el Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay.

en el Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay. Mención de Honor en el 40.º Festival de Cine de Bogotá.

Asimismo, la película se ha proyectado en Ucrania, Argentina, Estados Unidos, Filipinas y China, consolidando su alcance global y su arraigo canario.

Invitación cultural en Valleseco

El director Luis Roca asegura que la película es “ágil y dinámica, recomendable para todo tipo de público”, mientras que la productora Marta de Santa Ana subraya la importancia de mostrarla en la tierra natal de Galdós: “Invito a todo el pueblo de Valleseco a descubrir cómo un canario como Benito Pérez Galdós es tan importante en el mundo y las conexiones entre Galdós y Buñuel que muchos desconocían”.

La iniciativa está promovida por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de Acción Cultural Española, Gobierno de Canarias, RTVE, Telemadrid y Televisión Canaria, entre otras entidades.