62 aspirantes para cada una de las diez nuevas plazas de policía local en Santa Lucía de Tirajana
Un total de 624 personas se apuntaron, de ellos 568 resultaron aptos, y están realizando estas semanas las pruebas físicas en el Estadio de Los Llanos
Las diez nuevas plazas de policía local de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana han levantado gran expectación. Por cada plaza se presentaron 62,4 aspirantes. En realidad, de las 624 personas que se apuntaron, solo 568 resultaron aptos y están realizando estas semanas las pruebas físicas en el Estadio de Atletismo de Los Llanos.
Cuando se incorporen los diez nuevos agentes que salgan seleccionados en estas pruebas, la plantilla de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana superará los 80 agentes. En junio de 2022 se incorporaron 11 policías locales después de un proceso selectivo y en febrero de 2023 tomaron posesión un subcomisario y dos oficiales.
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana y concejal de Policía, Francisco García, manifestó que «en la medida que nos permiten los presupuesto y la legislación en materia de contratación seguimos incrementando la plantilla de la Policía Local, porque una de las prioridades de nuestro Gobierno municipal es la seguridad, además del tráfico y la movilidad». García añadió que «los procesos selectivos llevan su tiempo y, como se puede ver en la cantidad de personas inscritas, existe un interés de la ciudadanía por ejercer esta profesión».
La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana se constituyó con cinco agentes tras un acuerdo del pleno municipal del 11 de noviembre de 1913. En febrero de 2023 se inauguró el Centro de Seguridad y Perfeccionamiento de la Policía Local gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento. En este centro, que cuenta con sistemas formativos y tecnología de las más avanzadas, se realizan cursos y formación policías locales de los 21 municipios de la Isla.
