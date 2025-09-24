Coalición Canaria reclama la implicación del Cabildo de Gran Canaria en la prevención del suicidio

Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado que el gobierno insular adopte un papel activo en la prevención del suicidio, situando este grave problema de salud pública como una prioridad en la agenda política y social de la isla. La moción, que será presentada en el próximo pleno cabildicio, busca que la institución no permanezca al margen ante una realidad que ya representa la primera causa de muerte no natural en Canarias.

La propuesta fue anunciada por Vidina Cabrera, portavoz y consejera de CC en el Cabildo, tras reunirse este miércoles con el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez. Cabrera subrayó la urgencia de que las instituciones públicas, y especialmente el Cabildo de Gran Canaria, manifiesten un compromiso explícito con la prevención del suicidio. En su opinión, es fundamental impulsar campañas de sensibilización dirigidas tanto a la ciudadanía como a los centros educativos, así como promover convenios de colaboración con entidades sociales y colegios profesionales vinculados a la salud mental.

Además, la moción incluye la petición de habilitar espacios de apoyo psicológico y social, facilitando la atención a quienes atraviesan momentos críticos o presentan factores de riesgo asociados.

El suicidio, una emergencia de salud pública en Canarias

El suicidio es la principal causa de muerte no natural en el archipiélago canario, superando incluso a los accidentes de tráfico, un dato que pone de manifiesto la magnitud del problema. Cabrera recuerda que las competencias de los cabildos insulares, recogidas en la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, incluyen ámbitos clave como los servicios sociales o la gestión de la dependencia. Esto otorga a estas instituciones la responsabilidad y la capacidad de intervenir directa y proactivamente, reforzando el tejido comunitario y colaborando con las entidades y profesionales que ya trabajan sobre el terreno.

Factores de riesgo y grupos vulnerables

Entre los factores de riesgo asociados al suicidio, CC subraya el aislamiento social, el consumo de drogas y alcohol, las enfermedades crónicas, antecedentes familiares o la falta de apoyo emocional y recursos accesibles. También influye la precariedad económica, lo que acentúa la vulnerabilidad de determinados grupos de población.

De acuerdo con los datos citados por Cabrera, preocupa especialmente la mayor incidencia en personas de la tercera edad y el triple de casos en hombres respecto a mujeres. La portavoz de CC advierte que el número de suicidios entre menores de 19 años ha crecido de manera preocupante en Canarias, llegando a concentrar en 2022 el 21% de los casos de todo el país en ese rango de edad. Además, la tasa general de muertes por suicidio en las islas sigue siendo una de las más altas del Estado.

Un reto ético, social y político

Vidina Cabrera hizo hincapié en la dimensión humana y social del problema, recordando el drama y el sufrimiento de las familias afectadas, así como el impacto en toda la comunidad. “Hablar de suicidio con responsabilidad y adoptar medidas efectivas no es una opción, sino un deber moral y político”, remarcó.

Para la portavoz nacionalista, la prevención del suicidio debe convertirse en asunto prioritario para las administraciones públicas. La implicación institucional, la cooperación con profesionales de la salud mental y la implicación de entidades sociales son condiciones fundamentales para ofrecer un acompañamiento integral y fortalecer las redes de apoyo a quienes más lo necesitan.