La ruina más viva de Gran Canaria: el balneario olvidado que curaba “con hierro”

En Canarias hay lugares que el tiempo dejó en pausa: viejas fábricas junto al mar, hoteles que nunca abrieron, casas señoriales con jardín de dragos y balnearios cuyos muros aún huelen a sulfato y hoja húmeda.

El Archipiélago conserva varios esqueletos así, escondidos al final de una pista de tierra o en el fondo de un barranco. Entre todos, uno destaca por su historia y por el paisaje que lo rodea: el Balneario de Azuaje, encajado en el norte de Gran Canaria, en el barranco que separa Firgas de Moya.

Balneario de Azuaje / Vegetaciondelasislascanarias.blogspot.com

Breve historia

El Balneario de Azuaje se levantó en el último tercio del siglo XIX, cuando Europa vivía una fiebre por las aguas mineromedicinales. Las fuentes de Azuaje, ferruginosas (con hierro) y de caudal constante, ya eran conocidas por la población local, y la moda termal y la mejora de caminos permiten convertir esa fama en negocio.

En 1868 se levantó el establecimiento termal. Con el paso de los años, la demanda fue creciendo y en 1882 se acometieron ampliaciones que incorporaron la parte hotelera, pensada para alojar a los bañistas locales y a los visitantes peninsulares y europeos.

Durante décadas, Azuaje ofreció baños, duchas y curas de bebida para anemia, afecciones de piel o digestivas (el recetario típico del termalismo decimonónico) en un entorno exuberante: helechos, laureles y la humedad permanente del barranco.

La combinación de clima y composición química sostiene su prestigio entre finales del XIX y los primeros años del XX.

Auge y final de una era

El primer tercio del siglo XX trajo su temporada dorada: veraneantes, médicos prescriptores, excursiones. Pero la Guerra Civil (1936–1939) y los problemas sanitarios/administrativos asociados a aquel periodo ponen punto y final a la explotación hacia 1938. El edificio queda sin uso estable y entra en una lenta decadencia.

Aunque el hotel ya no funcionaba, el barranco seguía atrayendo a quienes buscaban baños naturales. Ese poso de costumbre se rompió con un hito que muchos mayores aún recuerdan: la riada de octubre de 1955, que arrastra cauce abajo muros y estructuras y deja las pozas tradicionales maltrechas.

Desde entonces, el balneario queda definitivamente como ruina romántica: un cascarón de piedra y vanos abiertos, devorado por el verde.

Balneario de Azuaje / Flickr - Daniel Vinuesa

¿Se puede visitar hoy?

Sí, el lugar es visitable como ruta de senderismo, no como balneario. El edificio es ruina: no se debe entrar por peligro real de derrumbe y conviene contemplarlo desde fuera.

El entorno forma parte de un espacio natural protegido, hay que permanecer en los senderos y no arrancar plantas ni dejar basura.

Cómo llegar y qué esperar

Punto de partida habitual : carretera GC-350 entre Firgas y Moya . Hay accesos señalados al Barranco de Azuaje ; según el estado del terreno, encontrarás senderos que bajan al cauce.

: carretera entre y . Hay accesos señalados al ; según el estado del terreno, encontrarás senderos que bajan al cauce. Tipo de ruta : lineal o circular corta (4–6 km aprox.) por el cauce y las laderas , con pasarelas, pequeños saltos de agua y tramos pedregosos.

: lineal o (4–6 km aprox.) por el y las , con pasarelas, pequeños saltos de agua y tramos pedregosos. Dificultad : fácil a moderada ; puede complicarse tras lluvias por barro y resbalones. Lleva calzado con buen agarre.

: ; puede complicarse tras lluvias por barro y resbalones. Lleva calzado con buen agarre. Cuándo ir : mejor en época seca o tras varios días sin lluvias intensas. En verano el cauce mantiene humedad; en invierno y primavera el verdor es espectacular.

: mejor en o tras varios días sin lluvias intensas. En verano el cauce mantiene humedad; en invierno y primavera el verdor es espectacular. Respeto y seguridad: no atravieses vallas, no entres en el edificio y evita el cauce si hay aviso de lluvias. Comprueba siempre el estado de los senderos en canales oficiales o en la oficina de turismo local, porque pueden sufrir desprendimientos.

Azuaje es la suma de dos memorias: la de un balneario de hierro que curó a generaciones y la de un bosque húmedo que lo reclama piedra a piedra. No quedan bañeras ni duchas, pero sí el rumor del agua, el eco de una moda médica que cambió pueblos y costumbres, y una lección sencilla: incluso lo que parece abandonado sigue vivo si el paisaje lo sostiene.