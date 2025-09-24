Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juntos por Guía insta al Ayuntamiento a desbloquear las obras de la Plaza de La Dehesa, paralizadas desde junio

La formación política califica el retraso como un ejemplo de la “dejadez y falta de compromiso” del actual responsable de la Concejalía de Obras, Juan Jiménez

Obras paralizadas en la Plaza de la Dehesa en Guía

Obras paralizadas en la Plaza de la Dehesa en Guía / La Provincia

La formación política Juntos por Guía ha hecho pública su preocupación por la falta de avances en el proyecto de reforma de la Plaza de La Dehesa, situada en el municipio grancanario de Guía. Según han denunciado, las obras permanecen detenidas desde hace tres meses, lo que ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre los residentes del barrio.

La paralización de las obras, que corresponde a un proyecto modificado presentado en el Ayuntamiento el pasado mes de junio, es calificada por Juntos por Guía como un ejemplo de la “dejadez y falta de compromiso” del actual responsable del área de Obras, el concejal Juan Jiménez.

El grupo político insiste en que la Plaza de La Dehesa es un espacio esencial para la convivencia vecinal y reclama una solución inmediata que permita retomar y finalizar las actuaciones cuanto antes.

Reclamación de soluciones

Desde Juntos por Guía se insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento priorice proyectos de interés social y exige que el concejal agilice los procedimientos, para que los vecinos puedan volver a disfrutar de este punto de encuentro fundamental.

El partido recuerda que la recuperación de espacios públicos es clave para fortalecer la vida comunitaria en los barrios.

