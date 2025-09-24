Ya no hay tiempo de espera para comer una pizza: esta máquina del sur de Gran Canaria lo cambia todo

En la avenida Estados Unidos, una máquina espera paciente bajo el sol del sur de Gran Canaria. Dentro guarda comida que huele a Italia y cruje como el mejor secreto horneado a cualquier hora y cualquier día.

Allí no hay chefs ni camareros, pero sí masa fresca, queso fundido y una caja caliente que se abre con sorpresa. En menos de nueve minutos, la pizza está lista y no es congelada. Se trata de La Pizza è Bella, y ha llegado a Playa del Inglés para quedarse.

Pizzas que se hornean solas

El creador de contenido @naaimsantanaaa lo resume así: “Una máquina expendedora donde puedes comprar tus propias pizzas sin necesidad de esperar a que nadie te las prepare”. Está ubicada junto al hotel Bohemian Suit & Spa, en el número 28 de la avenida Estados Unidos, en pleno corazón turístico de San Bartolomé de Tirajana.

Funciona las 24 horas, todos los días del año. Eliges tu sabor, pagas con tarjeta y en menos de nueve minutos el horno inteligente te entrega una pizza recién hecha. “Desde el momento que la pides hasta que te la entregan no pasa más de nueve minutos”, asegura Naaim.

La máquina ofrece seis variedades: margarita, cuatro quesos, barbacoa, pepperoni, setas con verduras y jamón cocido. Cada una ha sido ideada para respetar los sabores tradicionales pero con un guiño local. El almogrote, por ejemplo, le da identidad al mix de quesos, mientras que las verduras se acompañan con cebolla caramelizada y pimientos.

“Por ejemplo, la de jamón cocido te pone cuánto te va a costar, los ingredientes, la añades, confirmas y sigues las instrucciones para pagarla”, explica. Todas se elaboran con ingredientes 100 % naturales, masa fresca y productos de calidad, que se reponen a diario.

El horno que no duerme

“Como suena, ¿eh? Si suena así ya quiere decir que la masa es de calidad”, comenta Naaim mientras muestra cómo cruje al cortarla. Y es que hasta el packaging está pensado: la caja incluye su propio cortador y abrelatas.

La estrella de su prueba fue la pizza cuatro quesos: “Pintón. ¿Cómo se nota la calidad, eh?”. Mozzarella, azul, parmesano y almogrote se funden en una combinación que evoca el sabor italiano con un acento canario.

Ubicada en una de las zonas más transitadas de Playa del Inglés, esta máquina viene a revolucionar el concepto de comida rápida. No por la velocidad, sino por la calidad. “Están buenísimas”, sentencia el creador. Y añade: “Encima te viene hasta el cortador. ¡Todo pensado!”.