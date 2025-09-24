La mejora de la limpieza en barrios y la retirada de residuos va a pleno

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará al próximo Pleno una propuesta de modificación presupuestaria que permitirá firmar un convenio con la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta) para reforzar los trabajos de limpieza en el municipio mediante una cuadrilla específica, al tiempo que se fomenta la contratación de personas desempleadas.

La iniciativa, con una inversión de 1.276.689 euros entre 2025 y 2027, responde a un doble objetivo, actuar sobre espacios naturales y urbanos para mantenerlos en mejores condiciones y, al mismo tiempo, generar empleo y formación vinculados al ámbito medioambiental.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que «seguimos tomando medidas para mejorar la limpieza de nuestro municipio a la vez que generamos empleo. Cuando firmemos este convenio daremos un paso más para dar respuesta a una de las demandas más importantes de la ciudadanía y lo hacemos vinculándolo a la creación de empleo».

Por su parte, el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, explicó que la nueva cuadrilla se encargaría de «actuaciones en senderos, caminos, accesos, zonas boscosas y áreas naturales del municipio, retirando residuos vegetales y mejorando la conservación de estos espacios. Además, se contempla la recuperación de entornos deteriorados y su mantenimiento continuado». n