La nubosidad reduce el calor y deja lloviznas hasta el viernes en Canarias

La estabilidad atmosférica está acompañando la entrada en el otoño en el Archipiélago canario, con las temperaturas máximas en ligero descenso después del episodio de calor y las mínimas más propias del inicio del invierno, con caídas hasta los 6,2 grados en las cumbres de Tenerife y de 8,1 grados en las de Gran Canaria, además de algunas lloviznas ocasionales que podrían mantenerse hasta el próximo sábado, día en que se espera que los termómetros registren un ligero repunte.

La máxima de este martes, 29,8 grados, se registró en la localidad palmera de Tazacorte, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es la primera vez en varias semanas en que el récord de temperatura alta no recae en los municipios grancanarios de La Aldea o San Bartolomé de Tirajana.

En la otra vertiente de La Palma se registraron también las mayores precipitaciones del día, 4,0 litros por metro cuadrado en San Andrés y Sauces y 3,8 litros en el Aeropuerto. También lloviznó en puntos de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pero con cantidades poco significativas, por debajo de un litro por metro cuadrado.

También se ha disipado el polvo en suspensión, por lo que se han desactivado las alertas sanitarias y por riesgo de incendios forestales, aunque los cabildos mantienen algunas prohibiciones hasta final de mes para prevenir los fuegos en el monte.

Desde este miércoles hasta el viernes no se descartan lluvias débiles, que aunque no resolverán la escasez de agua en las presas sí refrescarán las medianías del norte de las islas más montañosas tras un verano más seco de lo habitual, el sexto más cálido desde que hay registros históricos, en 1962.

Así, la predicción de la Aemet para este miércoles es de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, abriéndose claros durante las horas centrales, con lluvias débiles más probables por la mañana. Habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, tendiendo en las vertientes sur de las islas montañosas a nuboso a partir de mediodía, con lluvias ocasionales.

Temperaturas

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará flojo a moderado, del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales, con algunos intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas por la tarde.

Para este jueves se esperan intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte, tendiendo a partir del mediodía en el sur de todas las islas a nuboso con probables lluvias ocasionales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será flojo a moderado de componente norte.

El viernes se prevén intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Nuboso en norte de las demás islas, abriéndose claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas por la mañana. Temperaturas sin cambios, o en ligero ascenso de las máximas en zonas de interior.

Por último, el sábado estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, abriéndose claros durante las horas centrales, con temperaturas sin cambios, o en ligero ascenso de las máximas. n