Los paros parciales de guaguas continúan hoy

La huelga de transporte interurbano por carretera en la provincia de Las Palmas sigue sin una solución a la vista. Según afirmó ayer Santiago Domínguez, coordinador de carreteras de Comisiones Obreras en Canarias, la empresa Alsa estaría bloqueando la firma del convenio provincial único y, además, presionando a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura para impedir que se modifiquen los pliegos de los contratos del transporte interurbano. «Los pliegos están a punto de salir y, una vez estén fuera, ya la firma del convenio colectivo es imposible», advirtió Domínguez, quien también acusó a los tres cabildos de Las Palmas de «jugar a marear la perdiz» para dejar que el tiempo siga pasando.

Por su parte, los trabajadores de Global sostienen que su protesta no responde a la exigencia de mejoras salariales ni de condiciones laborales, sino a la necesidad de garantizar la firma de un convenio que unifique al sector. «Eso es lo que piden nuestros compañeros; nosotros no queremos mejoras salariales, lo único que pedimos es estabilidad cuando el servicio de transporte salga a licitación», señaló.

La actual concesión de Global finaliza en diciembre de 2027 y reconoce el representante sindical que se están «preparando» para ese momento. «Por un lado, Alsa ya está aquí, controla a la Federación de Empresarios de Transporte y también está forzando a los cabildos de las otras islas para que no modifiquen los pliegos y así ganar más dinero», machacó.

El futuro del transporte tras 2027

El vocal del sindicato consideró que la huelga es la única vía para blindar los derechos de los trabajadores de la empresa. «Venga quien venga, si existe un convenio en el futuro, el Cabildo se deberá regir por él», destacó. La empresa Alsa cuenta con una gran superficie alquilada, además de instalaciones en Gáldar y «más solares operativos».

Cuando llegue el año 2027 y comience el proceso de licitación, «esto va a ser una pelea entre Global, Alsa, Avanza y otras multinacionales más y ahí llegará el fin», vaticinó.

Durante todos estos años, Global ha mantenido un contrato con el Cabildo de Gran Canaria que garantiza el equilibrio de la concesión. «El Cabildo, por este acuerdo, nos indica a qué lugares debemos ir para cubrir los servicios», puntualizó Domínguez.

Si esta concesión se somete a concurso público en los próximos años, deberá establecerse un contrato estático, fijo e inamovible, en el que quede claramente definido lo que la empresa debe realizar. «Todo lo que estuviera fuera del contrato quedará al exclusivo interés de la empresa de hacerlo o no», advirtió. En este momento, comenzará el caos porque, según añadió Domínguez, «Alsa no estará dispuesta a hacer lo que ha hecho Global y, además, tampoco aceptará pagos tardíos del Cabildo».

Los empleados de la empresa también poseen participaciones, por lo que cuentan con garajes de propiedad de los socios accionistas. «Esta es una de las diferencias que tenemos con los compañeros de Lanzarote y Fuerteventura». Sin embargo, si otra empresa de mayor tamaño se hiciera cargo del transporte interurbano en Gran Canaria, el valor de estas cocheras podría disminuir o incluso desaparecer. Para él, lo más lógico y la mejor opción sería que el Cabildo de Gran Canaria rescate a Global y la haga pública como Guaguas Municipales», añadió. De esta forma, los empleados pasarían a ser personal laboral.

El papel de Alsa en el conflicto

«La todopoderosa Alsa es la que está detrás de todo esto y está bloqueando todos los acuerdos, y nosotros no nos vamos a quedar quietos», exclamó el portavoz una vez más. Según él, los responsables de que las protestas continúen son los políticos, en particular los cabildos de las tres islas. «Una vez más, como hacen siempre, están favoreciendo a las grandes empresas y multinacionales», criticó.

Los empleados de Global reclaman, con urgencia y necesidad, que los consejeros y responsables se sienten en una mesa «de una vez por todas» y firmen el convenio con el que «se supone» que están de acuerdo. «Van a conseguir lo que quieren, que pase el tiempo y ya no se pueda hacer nada», alertó.

Mientras tanto, la huelga de transporte interurbano continúa afectando a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, sin que se vislumbre un acuerdo a corto plazo. La incertidumbre persiste, y la tensión entre trabajadores, empresas y administraciones continúa en aumento.