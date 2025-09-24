La Policía Local de Agaete se planta y deja de prestar servicios extraordinarios

Vuelve el clima de tensión entre la Policía Local y el gobierno municipal en Agaete. Los cuatro funcionarios se plantan y dejan de prestar servicios extraordinarios, al entender que se ha incumplido el acuerdo formalizado el 27 de junio y ratificado el 1 de agosto ante notario con la alcaldesa, María del Carmen Rosario, que garantizaba las celebraciones festivas a cambio de apoyo legal en los conflictos judiciales que mantienen los agentes contra su exjefe. La medida pone ya en riesgo la celebración de las Fiestas de La Milagrosa este fin de semana en el barrio de El Risco.

«La Policía Local de Agaete reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los vecinos, y continuará prestando servicio con profesionalidad. No obstante, declara formalmente su situación de conflicto colectivo, lo que implica que los servicios extraordinarios no podrán ser cubiertos mientras no se restablezca el cumplimiento del acuerdo notarial y se garantice la defensa del interés general del municipio en sede judicial», señala el colectivo a través del sindicato CSIF.

A costa de la familia

Los agentes municipales se han vuelto a negar a realizar horas extraordinarias, al entender que se está rompiendo el pacto adquirido horas antes de la Rama de San Pedro de este año, que se formalizó posteriormente ante un notario el 1 de agosto. «Que los agentes por el bien del municipio, sus residentes, así como todo aquel que lo visita, a pesar de ser tan solo cuatro agentes, confían en la palabra y compromiso de la señora alcaldesa y el grupo de gobierno, y deciden sacrificarse y realizar largas y prolongadas jornadas laborales para poder dar cobertura a la multitud de actos festivos que se desarrollaron tanto en las fiestas de San Pedro, como en las Fiestas en honor a la Virgen de Las Nieves, y durante el mes de junio, julio y agosto, dejando a un lado a sus familias, sacrificando su tiempo libre consiguiendo que las mismas se pudieran desarrollar de manera exitosa», señalan.

La gota que ha colmado el vaso de la ruptura del pacto, según apuntan, llega en estos días. «La sorpresa de los agentes es mayúscula cuando en este mes de septiembre es citado a declarar el escultor, propietario de la pieza artística que fue supuestamente sustraída de la mesa del salón de Plenos del Ayuntamiento de Agaete y terminó adornando la fachada del subinspector jefe de la Policía Local, el cual la reconoce sin ningún género de dudas como de su propiedad, ya que es una pieza única firmada por el propio escultor, quien reclama al Ayuntamiento por dicha escultura una cantidad económica que podría terminar pagando los vecinos de Agaete (10.000 euros) y no el responsable de haberse apropiado indebidamente de ella».

La escultura que se mudó de lugar

Y añaden que, «a pesar de que el propio subinspector jefe reconoce en diferentes medios de comunicación haberla recibido por parte de la señora alcaldesa como regalo dicha escultura que adornaba el salón de plenos municipal, el Ayuntamiento de Agaete no se persona por medio de letrado alguno el día de dicha toma de declaración tan importante, tal y como había acordado meses antes en el escrito firmado ante notario, provocando un incumplimiento al acuerdo alcanzado y firmado el 1 de agosto de 2025, no cumpliendo así con su obligación de velar por los intereses del municipio de Agaete, y por ende de la institución a la que prestó juramento, pudiendo causar ello un grave perjuicio económico a las arcas municipales».

Los funcionarios «temen que la actitud de la alcaldesa -al no presentar representación legal en los tribunales- se repita, generando una situación de indefensión institucional, sospechando estos que por parte de la misma y su grupo de gobierno, donde el hermano del subinspector investigado es el primer teniente de alcalde -Sebastián Suárez, se le pueda estar intentando proteger sobre los hechos contra la administración que se le investiga».

Ninguneados

El colectivo dice sentirse «una vez más, engañados y utilizados por la señora alcaldesa y su grupo de gobierno, solo para esta salir del apuro y se le sacara adelante tanto las fiestas de San Pedro como las de la Virgen de Las Nieves, para luego volver a ningunearlos a su antojo, como está acostumbrada desde hace años».