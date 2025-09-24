Telde recibe inversiones por 10 millones de euros del Cabildo

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la primera teniente de alcalde, María Calderín, recibieron ayer en las Casas Consistoriales a Teodoro Sosa, que giraba una visita al municipio en una doble condición: la de alcalde de Gáldar y la de vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Patrimonio Histórico y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria.

Sosa, como alcalde, firmó el libro de visitas del Ayuntamiento y destacó la buena relación y sintonía entre ambos municipios. «Somos dos ciudades hermanas que se respetan, que trabajan en proyectos pasados, pero sobre todo, en futuros», manifestó el consejero, que añadió que «tenemos la grandeza de tener a nuestras espaldas la enorme satisfacción de ser alcaldes de las dos grandes cabeceras de esta tierra, los dos guanartematos, y por lo tanto, el pasado nos unió, pero sobre todo nos tiene que unir el futuro, el futuro de nuestra gente, el social, el económico y los retos, que estoy seguro que Telde los tiene como los tiene Gáldar».

Sosa se dirigió al alcalde Juan Antonio Peña para señalarle que «ustedes no van a resolver todos los problemas de esta ciudad, ni en los cuatro años. Yo diría que empezarán a recoger frutos en dos mandatos. Por eso también creo que hay que ser sinceros con la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que ver en ustedes personas que están intentando resolver muchos problemas, muchos de ellos de antes, y yo les animo a continuar».

Seis millones en Taliarte

Como consejero, confirmó que la inversión en estos dos años de mandato del Gobierno municipal actual supera los diez millones de euros de las áreas que dirige. En el muelle de Taliarte, «donde en estos momentos están empresas de primer nivel, científicas, tecnológicas, de avance y de estudios universitarios», se han destinado en cuatro años cerca de seis millones de euros.

Teodoro Sosa giró una visita al municipio / La Provincia

A esto hay que sumar los 2,2 millones de euros para la rehabilitación de la zona de Jinámar que salen también desde el área de Presidencia. En transporte, a través de la Autoridad Única, se han invertido en dos años 772.000 euros para La Pardilla y Telbus, dos de las empresas que gestionan el transporte urbano en el municipio, además de 60.000 euros para marquesinas en el vial costero.

Teodoro Sosa también destacó las ayudas a colectivos sociales y vecinales y a agrupaciones folclóricas. Otras cifras que ofreció fueron: 350.000 euros para el barrio de San Francisco, 50.000 euros para el conjunto histórico San Juan-San Francisco, 100.000 euros para la Iglesia de San Francisco, y 250.000 euros para las de San Juan y San Gregorio. Estas últimas las visitó ayer en compañía del alcalde, los párrocos de ambas basílicas, Antonio Juan López y Agustín Lasso, y técnicos del Cabildo.

Sosa adelantó que en octubre se aprobarán 630.000 euros para el ingenio azucarero de Los Picachos.

Por su parte, el alcalde de Telde valoró muy positivamente la visita del consejero a la ciudad, «ya que su persona representa un apoyo fundamental para Telde en diversas materias», y destacó su agradecimiento «por siempre tendernos la mano para ayudarnos a impulsar el crecimiento de Telde y el desarrollo de Gran Canaria». Peña subrayó que «estas inversiones devuelven la confianza a Telde y permiten afrontar proyectos históricos que habían quedado en el olvido. Hemos encontrado en el Cabildo un aliado para el progreso de la ciudad».