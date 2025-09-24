Ni película ni videoclip: esta escena del Lejano Oeste ocurrió en plena calle de San Mateo

No era una película del Oeste, aunque lo parecía. Tampoco era Arizona, sino una calle de San Mateo, en Gran Canaria. Allí, bajo el sol de septiembre, un vecino se detuvo ante un cajero automático como quien realiza cualquier trámite cotidiano. Solo que en este caso estaba acompañado de su caballo, manso, sereno y atento.

La imagen no tardó en hacerse viral. Grabada por un curioso y difundida en TikTok (@josesantagonza) la escena despertó ternura, sorpresa y admiración porque hay gestos que, sin pretenderlo, retratan mejor que mil discursos.

Joselo, el jinete cotidiano

El protagonista del vídeo es Joselo, un vecino muy conocido en la zona por su amor a los caballos. Para él, más que animales, son compañeros de vida. Y como tal, lo acompañan incluso al banco.

En el vídeo, Joselo aparece con absoluta naturalidad desmontando frente al cajero. El caballo lo espera en calma, confiado, como si entendiera que la parada es breve. Como si supiera que, para su jinete, esa calle también es para él.

Viral por ser auténtico

No hubo show, ni intención de llamar la atención, pero la autenticidad se impone. En pocas horas, el clip acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Muchos lo celebraban como una escena “de película”, otros reconocían la belleza de ver “un modo de vida que sobrevive entre tanta prisa”.

Quienes conocen a Joselo saben que ese vínculo no se improvisa. “Los caballos son animales de manada”, explican los expertos. “Siempre atentos al peligro. Su instinto de supervivencia los mantiene conectados al guía que han elegido”.

No necesita cuerdas ni bozales. Basta con la confianza, la rutina compartida y el respeto mutuo. Por eso, el caballo no se movió ni un centímetro mientras Joselo retiraba dinero.

La escena ha generado una oleada de comentarios que van desde la nostalgia rural hasta el humor. “"Hay gente que vive lo que yo solamente puedo soñar”, bromeaban algunos. “Tenía que ser San Mateo”, decían otros.