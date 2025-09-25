Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Morales reclama priorizar la venta de las papas de Gran Canaria e insta a vedar las de Israel

El presidente del Cabildo insular reclama regular las importaciones y solicita mayor controles fitosanitarios y alerta sobre las estrategias comerciales agresivas para copar el mercado

Papas de Gran Canaria en la última cata insular

Papas de Gran Canaria en la última cata insular / David Delfour

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, demandó hoy las modificaciones legales oportunas para modular el flujo de las importaciones mientras existan papas y otros productos procedentes del sector primario local en el mercado y aseguró además que el actual marco legislativo permite acometer este cambio e introducir "medidas disuasorias y de control".

Esta reforma haría posible que "mientras haya producción local no se tengan que introducir productos de otros lugares y garantizar así su venta y que no se vean obligados a competir con productos del exterior, muchas veces en claro dumping comercial", es decir, introducidos estratégicamente con un precio muy inferior al habitual para ganar cuota de mercado y eliminar la competencia.

Además, el presidente del Gobierno de la isla reclamó una vez más "mayor control y rigurosidad en las aduanas" para evitar la introducción de plagas, como ha ocurrido recientemente con la filoxera de la vid en Tenerife. "Por eso seguiremos reclamando que se extreme la vigilancia y se aumenten los medios para que esto no se produzca", recalcó.

El presidente del Cabildo junto al consejero de Sector Primario.

El presidente del Cabildo junto al consejero de Sector Primario. / David Delfour

Por añadidura, recordó que las producciones locales compiten en muchas ocasiones en desigualdad de condiciones, al tener que afrontar controles y gastos de los que están exentos en otros países, donde además los costes laborales son muy inferiores a los de Gran canaria, Canarias y España e inversamente proporcionales a las condiciones de trabajo.

Priorización del producto local

Igualmente, Antonio Morales consideró que la priorización del producto local y en concreto de la papa adquiere hoy un matiz humanitario ante el genocidio en Gaza. "Creo que la papa de Israel no se debería introducir en nuestra isla en el momento que estamos viviendo. Ya Europa está haciendo un llamamiento al boicot de las producciones de Israel y debe haber una respuesta internacional", afirmó.

"Creo que la papa de Israel no se debería introducir en nuestra isla en el momento que estamos viviendo. Ya Europa está haciendo un llamamiento al boicot de las producciones de Israel y debe haber una respuesta internacional"

En este contexto, tanto el presidente del Cabildo como el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, hicieron esta mañana un llamamiento público al sector de la importación y la comercialización para que la demanda de papas que pudiera haber en Gran Canaria "no sean cubiertas con papas de Israel".

E hicieron extensivo este llamamiento a consumidores y consumidoras. "Quizás tengamos el arma más potente, porque somos quienes decidimos qué papas o qué producto compramos, y podemos comprar un producto de nuestra tierra por un compromiso contra el genocidio, pero también por compromiso con nuestra isla y nuestro territorio", sentenció Antonio Morales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
  2. La huelga de guaguas encara su segunda semana sin acuerdo a la vista
  3. Los paros totales de guaguas regresan en octubre por la falta de acuerdos entre sindicatos y cabildos
  4. Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria
  5. Uno de los más bonitos de España y con 18 coches por vecino: el extraño caso de este municipio de Gran Canaria
  6. Ya no hay tiempo de espera para comer una pizza: esta máquina del sur de Gran Canaria lo cambia todo
  7. La nubosidad reduce el calor y deja lloviznas hasta el viernes en Canarias
  8. El Cabildo pide a la plantilla de Global que cese la huelga del transporte

Antonio Morales reclama priorizar la venta de las papas de Gran Canaria e insta a vedar las de Israel

Antonio Morales reclama priorizar la venta de las papas de Gran Canaria e insta a vedar las de Israel

Gran Canaria participa en la Feria Fruit Attraction de Madrid con más de 360 empresas agrícolas

Gran Canaria participa en la Feria Fruit Attraction de Madrid con más de 360 empresas agrícolas

San Bartolomé de Tirajana aprueba el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Local (2025-2030)

San Bartolomé de Tirajana aprueba el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Local (2025-2030)

"Los puedes pedir con tarta, cruasanes y donuts": así son los batidos que revientan en Gran Canaria

"Los puedes pedir con tarta, cruasanes y donuts": así son los batidos que revientan en Gran Canaria

Un llanero solitario en Gran Canaria: el caballo le acompaña a todos lados

Un llanero solitario en Gran Canaria: el caballo le acompaña a todos lados

Desde la traída del gofio hasta la suelta del Perro Maldito: el fin de septiembre prende la mecha en seis rincones de Gran Canaria

Desde la traída del gofio hasta la suelta del Perro Maldito: el fin de septiembre prende la mecha en seis rincones de Gran Canaria

Un niño de 7 años y su abuela resultan heridos tras la caída de un poste eléctrico en Firgas

Un niño de 7 años y su abuela resultan heridos tras la caída de un poste eléctrico en Firgas

Telde recibe inversiones por 10 millones de euros del Cabildo

Telde recibe inversiones por 10 millones de euros del Cabildo
Tracking Pixel Contents