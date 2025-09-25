Antonio Morales reclama priorizar la venta de las papas de Gran Canaria e insta a vedar las de Israel

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, demandó hoy las modificaciones legales oportunas para modular el flujo de las importaciones mientras existan papas y otros productos procedentes del sector primario local en el mercado y aseguró además que el actual marco legislativo permite acometer este cambio e introducir "medidas disuasorias y de control".

Esta reforma haría posible que "mientras haya producción local no se tengan que introducir productos de otros lugares y garantizar así su venta y que no se vean obligados a competir con productos del exterior, muchas veces en claro dumping comercial", es decir, introducidos estratégicamente con un precio muy inferior al habitual para ganar cuota de mercado y eliminar la competencia.

Además, el presidente del Gobierno de la isla reclamó una vez más "mayor control y rigurosidad en las aduanas" para evitar la introducción de plagas, como ha ocurrido recientemente con la filoxera de la vid en Tenerife. "Por eso seguiremos reclamando que se extreme la vigilancia y se aumenten los medios para que esto no se produzca", recalcó.

El presidente del Cabildo junto al consejero de Sector Primario. / David Delfour

Por añadidura, recordó que las producciones locales compiten en muchas ocasiones en desigualdad de condiciones, al tener que afrontar controles y gastos de los que están exentos en otros países, donde además los costes laborales son muy inferiores a los de Gran canaria, Canarias y España e inversamente proporcionales a las condiciones de trabajo.

Priorización del producto local

Igualmente, Antonio Morales consideró que la priorización del producto local y en concreto de la papa adquiere hoy un matiz humanitario ante el genocidio en Gaza. "Creo que la papa de Israel no se debería introducir en nuestra isla en el momento que estamos viviendo. Ya Europa está haciendo un llamamiento al boicot de las producciones de Israel y debe haber una respuesta internacional", afirmó.

"Creo que la papa de Israel no se debería introducir en nuestra isla en el momento que estamos viviendo. Ya Europa está haciendo un llamamiento al boicot de las producciones de Israel y debe haber una respuesta internacional"

En este contexto, tanto el presidente del Cabildo como el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, hicieron esta mañana un llamamiento público al sector de la importación y la comercialización para que la demanda de papas que pudiera haber en Gran Canaria "no sean cubiertas con papas de Israel".

E hicieron extensivo este llamamiento a consumidores y consumidoras. "Quizás tengamos el arma más potente, porque somos quienes decidimos qué papas o qué producto compramos, y podemos comprar un producto de nuestra tierra por un compromiso contra el genocidio, pero también por compromiso con nuestra isla y nuestro territorio", sentenció Antonio Morales.