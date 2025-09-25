Gran Canaria participa en la Feria Fruit Attraction de Madrid con más de 360 empresas agrícolas

El Cabildo de Gran Canaria contará un año más con un stand propio en la edición 2025 de Fruit Attraction, que se celebrará en el recinto ferial de Ifema-Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre, en la que se participarán más de 360 empresas de la isla para exponer y promocionar sus productos hortofrutícolas, según ha anunciado este jueves el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, ante los representantes del sector primario.

Morales resaltó que esta feria supera sus cifras año tras año, ya que en esta edición de 2025 se esperan más de 120.000 visitantes profesionales, 2.200 expositores de 150 países distintos en 70.000 metros cuadrados de superficie expositora, por lo que se consolida como la mayor feria hortofrutícola de Europa y una de las más importantes de mundo.

Gran Canaria repite, por cuarto año consecutivo, con un espacio expositivo propio tras el éxito de la experiencia en pasadas ediciones. Cabe destacar que el pasado año supuso un gran avance para los productores insulares asistentes, con más de 150 reuniones que permitieron cerrar contratos pre-negociados o nuevos acuerdos, donde se concretaron negocios por valor de más de 100 millones de euros.

Este éxito ha permitido reforzar las relaciones comerciales con clientes y proveedores de suministros y servicios. Los resultados positivos se deben a la posibilidad de contar con un espacio independiente para reunirse con numerosas empresas y proveedores en tan solo tres días.

Las empresas y cooperativas participantes se muestran satisfechas por cumplir el triple objetivo de mantener el trato directo con sus clientes europeos, fortalecer relaciones y ultimar los contratos de la campaña 2025-2026. Además, este espacio facilita el contacto con nuevos clientes potenciales para ampliar cartera, así como con empresas de logística y servicios adicionales.

El stand Sector Primario de Gran Canaria: la isla de tu fruta, de 96 metros cuadrados de superficie, ha sido diseñado y organizado por la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, enmarcada en el cumplimiento de uno de los principales objetivos del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria: visibilizar el producto local dentro y fuera de la isla, a través de actuaciones de sensibilización y difusión del valor añadido de las producciones locales.

Asociación '5 al Día'

Este año, como novedad, el Cabildo de Gran Canaria se ha adherido a la asociación 5 al Día, una entidad de ámbito nacional que conecta el sector hortofrutícola con la sociedad para promover la salud, nutrición y calidad de vida mediante el consumo de frutas y verduras. Esta asociación cuenta con el respaldo de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad, en aras de fomentar el consumo diario de cinco raciones de frutas y hortalizas contribuyendo a una alimentación más saludable y sostenible.

Fruto de esta adhesión, durante el miércoles 1 de octubre de 16:00 a 17:00 horas, en el stand de la asociación del pabellón 5 de Ifema-Madrid, el Cabildo organizará una degustación de papayas y mangos de la isla, prevista para unas 100 personas aproximadamente.

Presentación ante los representantes del sector / David Delfour

Las más de 360 empresas de Gran Canaria que participan en Fruit Attraction está aglutinadas en la Federación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) y sus asociados; la SAT Juliano Bonny, Cooperativa Coagrisan, SAT Nicolases, SAT Botija, Fresh Tom Export Ltd., Cooperativa Agrícola del Norte, Félix Santiago Melián-AgriculturaCooperativa del Campo de Sardina del Sur (Colicam), de la mano de la empresa Maye Fruit S.L., y Grupo Hortícola Canario S.L.

El conjunto de estas empresas y cooperativas producen más de 76 millones de kilos anuales de frutas y hortalizas cultivadas en más de 1.100 hectáreas en toda la isla. Se presentará una muestra en el stand de aproximadamente 220 kilogramos de producto, principalmente plátanos, tomates redondo y cherry, pepino, mango, papaya y aguacate. También habrá cervezas artesanales de Gran Canaria para su degustación, junto con quesos artesanales, sidras y vinos de la isla.

Esta importante apuesta de valorización del producto de la Consejería se acompaña con otras actuaciones orientadas a la mejora de competitividad de las empresas hortofrutícolas de la isla como son el asesoramiento, formación y transferencia tecnológica continua a los productores (más de 10 ensayos en la Granja Agrícola Experimental), las campañas de control de plagas en las explotaciones de frutas y de hortalizas, con campañas de repartos de mosqueros para la mosca de la fruta (60.000 mosqueros en los cuatro últimos años) y se han destinado más de 600.000 euros en los últimos dos años en hormonas para la polilla del tomate, lo que ha permitido controlar esta plaga, o ayudas para el fomento de la agricultura por valor de 1.000.000 de euros anuales para inversiones en pequeñas explotaciones, incorporación de nuevos agricultores o puesta en funcionamiento de fincas en desuso.

A estas actuaciones hay que sumarle las campañas de frutales templados que han permitido entregar a los agricultores más de 204.000 árboles desde 2015, cubriendo más de 400 hectáreas de cultivo, equivalentes a la captura de unas 4.800 toneladas de CO 2 /año.

Todas estas acciones, junto al trabajo de las mujeres y hombres del sector, hacen de Gran Canaria la principal isla productora de tomate, precisamente cuando este año se conmemora el 140 aniversario de las primeras exportaciones de tomate ala Reino Unido.

Este trabajo del sector en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria ha hecho que esta isla, con 1.400 hectáreas, duplique en superficie de cultivo de frutales a la segunda isla. Tal es así, que Gran Canaria de 2019 a 2024 ha incrementado su superficie de cultivo de regadío en unas 211 hectáreas.