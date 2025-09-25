Un llanero solitario en Gran Canaria: el caballo le acompaña a todos lados

A media tarde, la rutina de Vega de San Mateo (Gran Canaria) quedó en pausa. No hubo sirenas ni fuegos artificiales: solo un hombre, su yegua y un cajero automático. Bastó esa mezcla improbable para que el tráfico aflojara, los móviles salieran de los bolsillos y la escena se instalara en la memoria del municipio.

Durante unos minutos, la localidad vivió un pequeño paréntesis. Conductores y peatones se quedaron mirando con cara de “¿está pasando de verdad?”. El dueño del animal, lejos de incomodarse, se lo tomó con humor.

La yegua, quieta, parecía más curiosa que nerviosa. Nadie discutía: todos querían registrar el instante.

Lo que comenzó como una anécdota de acera saltó a las pantallas. El clip de TikTok del usuario @josesantagonza (en un día rozó las 750.000 reproducciones) se propagó como suelen propagarse estas postales improbables: rápido, sin discusión y con miles de comentarios. Entre bromas y etiquetas a amigos, abundaba una idea: esto solo puede pasar aquí. No hacía falta explicar más; la imagen se explicaba sola.

Tradición vs. modernidad

La escena funciona porque choca: el paisaje agrícola y ganadero que forma parte de la identidad de San Mateo y la tecnología cotidiana que damos por hecha (un cajero, una tarjeta, un pin).

Verlos juntos descoloca, pero también reconcilia: recuerda que lo rural y lo urbano no son mundos opuestos, sino capas que conviven.

El tono del protagonista, sereno y socarrón, terminó de sellar el momento. No hubo tensión, sino complicidad colectiva: la que surge cuando un pueblo comparte una rareza amable. Al final, lo extraordinario no fue la yegua ante el cajero, sino la forma en que la comunidad convirtió la sorpresa en un chiste compartido.

En tiempos de scroll infinito, no todo lo viral nace de lo estridente. A veces basta con un gesto cotidiano fuera de lugar para recordarnos que la vida todavía sabe improvisar. En San Mateo, ese recordatorio tenía crines y miraba en silencio el mundo que la miraba.