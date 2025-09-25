El Norte de Gran Canaria premia a 11 empresas por el Día Mundial del Turismo

Artenara es el epicentro este próximo domingo de la celebración del Día Mundial del Turismo en el Norte de Gran Canaria y entre los actos programados destaca la entrega de los premios a las once empresas que se han distinguido por las buenas prácticas turísticas, que en esta comarca equivale a sostenibilidad y búsqueda de alternativas complementarias al sol y playa.

Los reconocimientos de este año, repartidos entre los 11 municipios de la Mancomunidad del Norte, son para Nativo Las Palmas (Moya) el apartado de ocio; Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea) en la categoría de restauración; Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Casa El Pinzón Azul (Valleseco) en alojamientos; Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía) en sostenibilidad; y César Enric-Agut Ferré (Artenara) y la Travesía de Afurgad (Firgas) en innovación.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, presentó este jueves el programa del Día Mundial 2025 junto al alcalde de Artenara, Jesús Díaz, el presidente de turno de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, y el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas, quienes animaron a la población a acudir este domingo a algunas de las actividades en el municipio cumbrero, como conferencias, catas de productos de la tierra, conciertos y rutas por senderos cercanos al casco de Artenara. Por el número de inscritos, el alcalde calculó que al menos un millar de personas participarán activamente.

«Eventos como este nos permiten mostrar que Gran Canaria es mucho más que sol y playa; somos una isla diversa, con un interior rico en patrimonio, cultura y naturaleza, que queremos poner en valor», declaró Carlos Álamo, quien subrayó que esta celebración de Artenara «simboliza el trabajo conjunto de instituciones, empresas y ciudadanía para avanzar hacia un modelo turístico más justo, equilibrado y respetuoso con el territorio».

Por su parte, Teodoro Sosa resaltó que el área de Turismo del Cabildo ha multiplicado por siete la aportación al Día Mundial en el Norte ante el decaimiento de los últimos años. «Nuestro objetivo es claro: atraer a la ciudadanía de toda la isla, dinamizar la economía local y dar visibilidad a empresas, artesanos y colectivos del Norte. La Mancomunidad quiere seguir liderando este camino de la mano del Cabildo, de los ayuntamientos y del sector», destacó.

Sosa remarcó la apuesta de Turismo de Gran Canaria por esta celebración en el año que se cumple medio siglo de su creación y aseguró que el aumento presupuestario «representa toda una declaración de intenciones en el camino de la diversificación turística de la isla».

Jesús Díaz señaló que «es un verdadero orgullo» ser la sede del Día Mundial del Turismo 2025. «Nuestro municipio, el más alto de Gran Canaria, alberga paisajes de enorme valor natural y cultural, y tiene el reto de convertirse en un destino de referencia en ecoturismo y turismo activo», apuntó. El edil también resaltó la dinamización comercial que representa una celebración de este tipo.

Santiago de Armas fue el encargado de dar a conocer los nombres de las empresas galardonadas y consideró que el turismo complementario de la comarca Norte tiene «un enorme potencial» y puede ser también un motor económico, como ocurre en el sur de la isla.

Con el lema específico Avanzando hacia la transformación sostenible, en sintonía con el lema internacional de la OMT, la jornada se concibe como una experiencia inspiradora y participativa, que busca posicionar el norte de la isla como referente insular del ecoturismo, el turismo activo y toda la gama de turismo de naturaleza.

El programa incluirá rutas ecoturísticas gamificadas, actividades de turismo activo accesible y en la naturaleza, una cata de vinos comentada, conferencias técnicas con expertos en turismo sostenible, la mencionada entrega de premios a iniciativas turísticas del norte de la isla, feria de empresas y artesanos locales, así como un concierto de clausura en la Plaza de San Matías, centro neurálgico de la jornada.

La iniciativa pretende atraer visitantes de toda la isla, dinamizar la economía local, visibilizar el valor paisajístico y cultural de Artenara y reforzar alianzas institucionales y sectoriales. Además, se dispondrá de guaguas lanzadera desde distintos puntos de Gran Canaria para facilitar la movilidad sostenible.

La participación será gratuita con inscripción previa a través de la web diamundialdelturismo.com, dado que las plazas son limitadas. Con este evento, la Mancomunidad del Norte reafirma su compromiso con un turismo responsable, diverso y de calidad, demostrando que la transformación del modelo turístico insular es posible y deseable cuando instituciones, ciudadanía y sector trabajan juntos.