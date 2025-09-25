"Los puedes pedir con tarta, cruasanes y donuts": así son los batidos que revientan en Gran Canaria

En San Bartolomé de Tirajana, una cafetería rompe moldes y calorías con su carta explosiva de batidos y crepes que parecen sacados de una feria gourmet.

Se llama San Francisco II y ha conquistado las redes sociales con una propuesta que mezcla lo dulce, lo visual y lo casero en un mismo vaso. Es el tipo de lugar donde la repostería no se acompaña con bebida.

La fama de esta cafetería se ha disparado tras la visita de los creadores de contenido Carmen y Pablo, más conocidos como @descubreconc, especializados en descubrir joyas gastronómicas por toda la isla.

“Volvemos casi un año después a una de nuestras cafeterías favoritas cuando buscamos endulzarnos la vida”, cuentan en su reseña. Y no es para menos porque los batidos que aquí se sirven son algo fuera de lo común.

“Los puedes pedir con tarta, cruasanes o incluso donuts, y todo está relleno”, explican. Cada vaso es una torre de antojos cuidadosamente colocados, pensados no solo para saciar el hambre, sino también para triunfar en Instagram o TikTok.

Batidos con sello canario

La carta incluye sabores clásicos y favoritos del público joven: Kinder, pistacho, Oreo, pero también apuestas locales como el batido de tuno indio, que aporta un toque canario y saludable. Esta fruta, tan común en los paisajes áridos del archipiélago, es una rareza dentro del mundo de los batidos virales.

Los precios están alineados con el espectáculo: 5 euros el batido básico, 6 euros si incluye un dónut y 7,50 euros con porción de tarta. Teniendo en cuenta la cantidad y presentación, no es difícil entender por qué cada pedido termina en una foto.

No solo para golosos

Aunque el reclamo principal son sus batidos, San Francisco II también destaca por sus crepes, que no se quedan atrás en tamaño ni en sabor. “Te recomendamos cien por cien el crepe de la casa, con pollo, cebolla crujiente y queso”, dicen Carmen y Pablo, quienes no se dejaron llevar solo por lo dulce.

Aunque hay destacar que cuenta con opciones para todos: desde crepes de chocolate y frutas hasta combinaciones saladas ideales para una comida ligera o una cena temprana.

Y si eres más de pan que de masa, no te preocupes porque esta cafetería-pastelería también está especializada en bocadillos, sándwiches y croissants rellenos, ideales para desayunar o tomar algo a media tarde.

Un rincón de sabor en el sur

El local se encuentra en la calle Partera Leonorita, 301, en pleno San Bartolomé de Tirajana. Una zona que, aunque a veces pasa desapercibida por el bullicio de Playa del Inglés o Maspalomas, esconde joyas como esta.

San Francisco II abre de lunes a sábado, de 8:30 a 21:00 horas, con un ambiente familiar, moderno y desenfadado. A pesar de su aspecto sencillo, el lugar tiene algo especial: esa mezcla de atención al detalle, generosidad en las raciones y ganas de innovar.

Un fenómeno viral

En redes sociales, los vídeos grabados por Carmen y Pablo suman miles de visualizaciones. No solo por lo visual de los productos, sino porque el público busca lugares que sorprendan sin necesidad de grandes presupuestos.

“Los batidos más potentes de Gran Canaria”, así los definen. Y tienen razón porque no es habitual encontrar un vaso que combine helado, batido, nata, croissant, sirope y toppings con esta naturalidad.