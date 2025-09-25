¿Qué hacer este fin de se semana en Gran Canaria? Valsequillo suelta al Perro Maldito y Agüimes celebra la Traída del Gofio

Septiembre continúa ofreciendo importantes citas donde disfrutar de un fin de semana. Las medianías, con la Suelta del Perro Maldito de Valsequillo, hasta el Sur, con el Maspalomas Tourifest, pasando por la Traída del Gofio de Agüimes, todas ellas son buenas opciones para combinar tradición y diversión.

La Provincia

Valsequillo

Las fiestas de San Miguel, con su popular Suelta del Perro Maldito, ofrecen esta noche, a las 22.30 horas en la plaza Tifaritti, el Guateque, con el Ballet Sensaciones, Los Flequillos, Los 600 y los dj’s Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón. Mañana, en el mismo espacio, a las 21.30 horas, la Noche del Pureta, con los vecinos del municipio convertidos en artistas. Posteriormente, verbena con Son de la Isla y dj Promaster. El domingo, desde las 22.00 horas, en la plaza San Miguel, concierto de Café de Luna, y seguidamente, justo a medianoche, 39ª Suelta del Perro Maldito. La noche continúa con los fuegos artificiales desde la Montaña del Anís y la verbena, con Armonía Show y dj Promaster. El lunes, día de San Miguel y festivo en el municipio, desde las 8.00 horas, muestra de ganado. La jornada sigue con la procesión, a las 11.30 horas, y el desfile de ganado, a las 12.30 horas. Por la tarde, carrera de caballos, a las 18.00, y a las 20.30 horas, el espectáculo musical Mujeres D, en la plaza Tifaritti.

XI Festival Poético Luis Natera / Ayuntamiento de Telde.

El espacio cultural Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir de Verona acoge esta tarde, a las 19.30 horas, el XI Festival Poético Luis Natera, con un recital en el que participan cerca de una veintena de poetas. Al evento se suma una exposición de cuadros de José Sosa Serván. El teatro Juan Ramón Jiménez recibe mañana, a las 20.00 horas, a El Langui, que ofrece la conferencia ‘A mí no me digas que no se puede’. Las entradas tienen un precio de 10 euros. El domingo, la actividad cultural se desplaza al parque de San Juan, donde se celebra, en horario de 10.00 a 17.00 horas, LPA Weekend Urban Dance 2025. El certamen tiene 7 categorías: Baby, Infantil, Junior, Youth, Absoluta, Premium, Megacrew, además de Solistas y Parejas. El clasificatorio vale para la final del Campeonato de Canarias.

La feria Kilómetro Cero y la Feria del Sol coinciden este fin de semana en Santa Lucía. / Ayuntamiento de Santa Lucía.

La feria Kilómetro Cero y la Feria del Sol coinciden mañana y el domingo en la zona peatonal de la Avenida de Canarias de Vecindario. Un total de 26 puestos de productos de proximidad y las novedades del sector energético sostenible se ofrecen al público en este evento. El horario es de 9.00 a 14.00 horas. También en el municipio, el teatro Víctor Jara acoge esta noche, a las 20.30 horas, la obra de Unahoramenos producciones Sáhara. La barca del desierto. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Braulio en Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Agüimes

La Villa celebra sus fiestas del Rosario. Esta noche el cantante Braulio celebra en el auditorio municipal, a las 21.00 horas, sus ocho décadas con su espectáculo Canarias canta a Braulio. Las entradas están agotadas y las personas que quieran verlo lo podrán seguir en directo en una pantalla instalada en el exterior. Posteriormente, a las 23.00 horas, actuarán en la carpa anexa al auditorio Los Lola y dj Ulises Acosta. El programa continúa mañana, desde las 16.30 horas, con la 48ª Traída del Gofio y del Agua. A las 21.30 horas, verbena en la plaza con Son de la Isla, Star Music, Mallombe y dj Promaster. El domingo, a partir de las 11.00 horas, ludoparque y a las 20.00, elección de la Romera y el Romero Mayor de las fiestas.

El arte y la creatividad toman las calles con ‘Ingeniarte’ / Ayuntamiento de Ingenio

El festival de calle Ingeniarte, creado para dar a conocer el talento artístico del municipio, se celebra mañana y el domingo en Carrizal. El programa contempla mercado de artesanía, exposiciones, música en vivo, espectáculos itinerantes, talleres infantiles, gastronomía y visitas guiadas, consolidando a Ingeniarte como una cita para todos los públicos. La actividad comienza mañana, desde las 17.00 horas, con el mercado de artesanía, las exposiciones de la escuela de pintura de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, ‘Arte y Retazos del Bicentenario de la Virgen’ o ‘Tenderos y Mostradores: AFC Guayadeque. La tarde incluirá además el Tenderete Clipper, la presencia de la Escuela de Circo, la actuación de la Coral Mares, pasacalles y conciertos de Cris Giannattasio, Diggy Doggy Band, tributo a Carlos Marín (Il Divo), Maka Negra y el espectáculo de Besay Pérez. El domingo, la programación arranca a las 11.00 horas con una ludoteca infantil, la apertura del mercado artesanal y de las exposiciones. Habrá además una visita guiada con Yudeyna, actuaciones de Blas Sánchez, el Mago Chus y la Banda Juvenil SMVI, cerrando la jornada con una paella y la parranda Pa’Ingenio.

Vuelve la Bajada del Vino a la Vega / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo

La Vega continúa celebrando sus fiestas patronales. El casco antiguo acoge hoy, a las 19.00 horas, la obra de teatro itinerante ‘La vuelta al mundo en 80 días’. El programa continúa mañana, a las 18.00 horas, con la Bajada del Vino, que acompaña las bandas Archipiélago y Guiniguada. A las 20.30 horas, Pisada de la Uva, delante de la iglesia y con la actuación de la parranda La Polvajera. A las 22.30 horas, verbena en la plaza de la Solidaridad, con los grupos Arena y Furia Joven. Las fiestas terminan el domingo, a las 12.00 horas, con un concierto de la Agrupación Musical Vega de San Mateo.

El espacio Anexo II de Playa del Inglés acoge hoy y mañana la conmemoración del Día Mundial del Turismo con el Maspalomas Tourifest. Los dos días habrá actividades para toda la familia, en horario de 14.00 a 17.00 horas, además de zona de mercadillo y furgonetas gastronómicas. Los conciertos de hoy, de 18.00 a 2.00 horas, tienen como protagonistas a dj Tony Bob, Aseres, dj Ruyman, Major con Copas y Jia Miles. Mañana, de 14.00 a 2.00 horas, actúan dj Ruyman, dj Toni Bob, el tributo a Mecano Barco a Venus, Supersonikka, Las KNarias y dj Chachi. Por otro lado, el centro cultural Maspalomas acoge hoy, a las 19.00 horas, la obra ‘Entremés médico’, del grupo de teatro Escena y Desayuno. También en el mismo municipio, el Castillo del Romeral celebra sus fiestas patronales en honor a San Miguel y la Virgen del Carmen. Hoy, a las 16.30 horas, pasacalles, y la tarde continúa con la fiesta del agua, acompañada por la Banda Isleña y Neon Party, a las 22.00 horas, con los dj’s Yediel, Airam Vega y J Marre. Mañana, desde las 18.00 horas, romería ofrenda, y a las 23.00 horas, verbena a cargo de Paco Guedes y Grupo Acuarela. El domingo, desde las 12.00 horas, fiesta de la espuma, a las 13.00 horas, concurso de queques y mojos, a las 19.00 horas, misa y a las 20.00 horas, gala de la Reina infantil & Mister infantil, con la actuación de Scala hi-fi y Naroa.

Las fiestas marineras del Puerto de Sardina / Ayuntamiento de Gáldar

Las fiestas marineras del Puerto de Sardina ofrecen hoy, a las 19.00 horas, la actuación del grupo Mixtura Cromática, y a las 21.00 horas, gala de transformismo con la actuación de Los Salaitos y verbena con el grupo Qué Chimba. Mañana, en la avenida de la playa, de 13.00 a 2.00 de la madrugada, fiesta de los fuegos y concierto. A las 18.00 horas, bajada de la rama y posteriormente conciertos en el parque don Juan Aguiar. A las 24.00 horas, fuegos artificiales. El domingo, desde la calle Jiménez Díaz hasta el Lomo de la Ermita, a las 18.00 horas, desfile de carrozas con acompañamiento musical papagüevos y zancudos y a continuación Batalla de Flores en la Avenida Alcalde Antonio Rosas. A las 20.30 horas, en la avenida de la playa, actuación musical de Romi Rik.